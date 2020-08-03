Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья
Банк «Траст» продаст здание Мещанинова подворья (10 688 кв. м) в Ветошном переулке и парковку на 12 000 кв. м на Ильинке компании ООО «Первый» за 2,58 млрд руб., следует из протокола аукциона. Заявка этой компании на участие в торгах была единственной, принято решение заключить с ней договор купли-продажи.
«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным. Гендиректор «Первого» Евгений Ракшин на звонки «Ведомостей» не ответил.
Мещаниново подворье (или торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых) построено в конце XVIII в. (достраивалось до 1880-х гг.), часть здания – памятник культурного и исторического наследия. Объект был в 2017 г. передан Фонду консолидации банковского сектора Центробанка – в счет долгов Бинбанка и Рост-банка. Затем Мещаниново подворье перешло «Трасту».
Ракшины в последние годы активно инвестируют в недвижимость в Москве. Они приобрели офисное здание Центрального телеграфа на 12 000 кв. м между Никитским и Газетным переулками, а также офисно-складской комплекс на 21 000 кв. м на улице 8-го Марта. «Первый» также претендовал на приобретение зданий Минэкономразвития на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, но эти торги он проиграл.