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Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья

Ведомости

Банк «Траст» продаст здание Мещанинова подворья (10 688 кв. м) в Ветошном переулке и парковку на 12 000 кв. м на Ильинке компании ООО «Первый» за 2,58 млрд руб., следует из протокола аукциона. Заявка этой компании на участие в торгах была единственной, принято решение заключить с ней договор купли-продажи.

«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным. Гендиректор «Первого» Евгений Ракшин на звонки «Ведомостей» не ответил.

Мещаниново подворье (или торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых) построено в конце XVIII в. (достраивалось до 1880-х гг.), часть здания – памятник культурного и исторического наследия. Объект был в 2017 г. передан Фонду консолидации банковского сектора Центробанка – в счет долгов Бинбанка и Рост-банка. Затем Мещаниново подворье перешло «Трасту».

Ракшины в последние годы активно инвестируют в недвижимость в Москве. Они приобрели офисное здание Центрального телеграфа на 12 000 кв. м между Никитским и Газетным переулками, а также офисно-складской комплекс на 21 000 кв. м на улице 8-го Марта. «Первый» также претендовал на приобретение зданий Минэкономразвития на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, но эти торги он проиграл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных