Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья

Ракшины в последние годы активно инвестируют в недвижимость в Москве. Они приобрели офисное здание Центрального телеграфа на 12 000 кв. м между Никитским и Газетным переулками, а также офисно-складской комплекс на 21 000 кв. м на улице 8-го Марта. «Первый» также претендовал на приобретение зданий Минэкономразвития на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, но эти торги он проиграл.