Аналитики сообщили о росте среднего размера ипотеки на 12%

Средняя сумма ипотеки резко снизилась в апреле 2020 г. до 2,37 млн руб. Затем была введена программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Средний чек по ипотеке начал расти с мая, в августе показатель превысил средний чек до начала пандемии, который составлял 2,6 млн руб. С сентября темп роста среднего размера ипотеки замедлился: в сентябре показатель составил 2,71 млн руб., в октябре — 2,72 млн, в ноябре — 2,73 млн руб.