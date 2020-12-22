Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Аналитики сообщили о росте среднего размера ипотеки на 12%

Ведомости

Средняя сумма ипотечных кредитов, выданных российскими банками в ноябре 2020 г., составила 2,73 млн руб., что почти на 300 тыс. руб. или на 12% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. 

Рекордный средний размер ипотеки был зарегистрирован в Москве — в ноябре он составил почти 6 млн руб. На втором месте по размеру ипотеки Московская область — 4,27 млн руб., на третьем — Санкт-Петербург с показателем 3,53 млн руб., на четвертом месте Приморский край — 3,2 млн руб. 

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что рост среднего размера ипотечного кредита в последние месяцы связан со снижением ставок благодаря льготным программам господдержки. Снижение ставок по ипотеке обычно привлекает людей с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки, которым банки чаще всего выдают кредиты на большие суммы. 

Средняя сумма ипотеки резко снизилась в апреле 2020 г. до 2,37 млн руб. Затем была введена программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Средний чек по ипотеке начал расти с мая, в августе показатель превысил средний чек до начала пандемии, который составлял 2,6 млн руб. С сентября темп роста среднего размера ипотеки замедлился: в сентябре показатель составил 2,71 млн руб., в октябре — 2,72 млн, в ноябре — 2,73 млн руб.

Наибольший рост среднего чека по ипотеке в ноябре аналитики зарегистрировали в Ставропольском крае — +24,9%, Приморском крае — +20,5%, Якутии — +17,2%. 

Ранее по теме: Хуснуллин заявил о необходимости снизить ставки по ипотеке до 4-5%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных