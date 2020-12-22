Аналитики сообщили о росте среднего размера ипотеки на 12%
Средняя сумма ипотечных кредитов, выданных российскими банками в ноябре 2020 г., составила 2,73 млн руб., что почти на 300 тыс. руб. или на 12% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Рекордный средний размер ипотеки был зарегистрирован в Москве — в ноябре он составил почти 6 млн руб. На втором месте по размеру ипотеки Московская область — 4,27 млн руб., на третьем — Санкт-Петербург с показателем 3,53 млн руб., на четвертом месте Приморский край — 3,2 млн руб.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что рост среднего размера ипотечного кредита в последние месяцы связан со снижением ставок благодаря льготным программам господдержки. Снижение ставок по ипотеке обычно привлекает людей с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки, которым банки чаще всего выдают кредиты на большие суммы.
Средняя сумма ипотеки резко снизилась в апреле 2020 г. до 2,37 млн руб. Затем была введена программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых. Средний чек по ипотеке начал расти с мая, в августе показатель превысил средний чек до начала пандемии, который составлял 2,6 млн руб. С сентября темп роста среднего размера ипотеки замедлился: в сентябре показатель составил 2,71 млн руб., в октябре — 2,72 млн, в ноябре — 2,73 млн руб.
Наибольший рост среднего чека по ипотеке в ноябре аналитики зарегистрировали в Ставропольском крае — +24,9%, Приморском крае — +20,5%, Якутии — +17,2%.