ВТБ спрогнозировал рост цен на жилье в России на 6-10%
«В этом году рынок недвижимости в России вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции, и, по нашей оценке, он составит порядка 6-10% по итогам года. В целом в 2022 г. можно ожидать снижения темпов роста стоимости недвижимости примерно в три-четыре раза», — заявил гендиректор компании Вячеслав Дусалеев.
Аналитики проекта ВТБ ожидают, что себестоимость строительства продолжит расти в связи с повышением цен. По итогам 2021 г. строительные материалы подорожали на 23,8%. В конце декабря вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что вопросом необоснованного удорожания стройматериалов займутся правоохранители.
В «Метре квадратном» подсчитали, что в прошлом году средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья в среднем по России выросла более чем на 30% и превысила 100 000 руб. В Москве этот показатель увеличился на 27% до 178 000 руб., в Московской области — на 16% до 158 000 руб. В Санкт-Петербурге стоимость жилья выросла на 23% и превысила 180 000 руб. за «квадрат», в Ленинградской области — на 22%, примерно до 120 000 руб.
Недвижимость на вторичном рынке подорожала в среднем более чем на 20%, стоимость квадратного метра превысила 80 000 руб., говорится в сообщении ВТБ. При этом в Москве она увеличилась на 12% до 298 000 руб., а в Подмосковье — на 29% до 146 000 руб. В Санкт-Петербурге вторичное жилье прибавило в цене 24%, в Ленобласти — 35%. Там цены выросли до 179 000 и 120 000 руб. за квадратный метр соответственно.
Несмотря на удорожание ипотеки и рост цены квадратного метра, покупка жилья по-прежнему останется привлекательной для населения, отметил Дусалеев. По его словам, поддерживать спрос будут льготное ипотечное кредитование и индексация маткапитала, который можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на первоначальный взнос по ипотеке.