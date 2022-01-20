ВТБ спрогнозировал рост цен на жилье в России на 6-10%

В «Метре квадратном» подсчитали, что в прошлом году средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья в среднем по России выросла более чем на 30% и превысила 100 000 руб. В Москве этот показатель увеличился на 27% до 178 000 руб., в Московской области — на 16% до 158 000 руб. В Санкт-Петербурге стоимость жилья выросла на 23% и превысила 180 000 руб. за «квадрат», в Ленинградской области — на 22%, примерно до 120 000 руб.