Газета
Недвижимость

ВТБ спрогнозировал рост цен на жилье в России на 6-10%

Ведомости

В 2022 г. рост цен на жилье в России составит от 6 до 10% — все еще быстрее инфляции, но медленнее, чем в прошлом году. Такой прогноз озвучили в компании «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ).

«В этом году рынок недвижимости в России вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции, и, по нашей оценке, он составит порядка 6-10% по итогам года. В целом в 2022 г. можно ожидать снижения темпов роста стоимости недвижимости примерно в три-четыре раза», — заявил гендиректор компании Вячеслав Дусалеев.

Аналитики проекта ВТБ ожидают, что себестоимость строительства продолжит расти в связи с повышением цен. По итогам 2021 г. строительные материалы подорожали на 23,8%. В конце декабря вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что вопросом необоснованного удорожания стройматериалов займутся правоохранители.

В «Метре квадратном» подсчитали, что в прошлом году средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья в среднем по России выросла более чем на 30% и превысила 100 000 руб. В Москве этот показатель увеличился на 27% до 178 000 руб., в Московской области — на 16% до 158 000 руб. В Санкт-Петербурге стоимость жилья выросла на 23% и превысила 180 000 руб. за «квадрат», в Ленинградской области — на 22%, примерно до 120 000 руб.

Недвижимость на вторичном рынке подорожала в среднем более чем на 20%, стоимость квадратного метра превысила 80 000 руб., говорится в сообщении ВТБ. При этом в Москве она увеличилась на 12% до 298 000 руб., а в Подмосковье — на 29% до 146 000 руб. В Санкт-Петербурге вторичное жилье прибавило в цене 24%, в Ленобласти — 35%. Там цены выросли до 179 000 и 120 000 руб. за квадратный метр соответственно.

Несмотря на удорожание ипотеки и рост цены квадратного метра, покупка жилья по-прежнему останется привлекательной для населения, отметил Дусалеев. По его словам, поддерживать спрос будут льготное ипотечное кредитование и индексация маткапитала, который можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на первоначальный взнос по ипотеке.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных