В Госдуме рассмотрят возможность выдавать ипотеку при плохой кредитной истории

Программа льготной ипотеки на новостройки дает возможность гражданам России приобрести жилье у застройщика по более низкой ставке, сейчас она находится на уровне 7%. Ею могут воспользоваться все граждане России вне зависимости от семейного положения и наличия недвижимости. Среди целей, на которые выдается ипотека, – покупка квартиры в строящемся доме или новостройке, а также строительство частного дома самостоятельно или с договором подряда. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн руб. во всех регионах России, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 млн руб.