В Госдуме рассмотрят возможность выдавать ипотеку при плохой кредитной истории
В Госдуму внесен законопроект поправок в Федеральный закон № 102 «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, предлагается пересмотреть норму об отказе в льготной ипотеке при наличии плохой кредитной истории, а также установить закрытый перечень оснований для отказа.
Законопроектом также предлагается закрепить внесудебный механизм урегулирования споров по необоснованным отказам гражданам в предоставлении льготной ипотеки. Также указано, что, по данным ассоциации «Национальное объединение строителей» («НОСТРОЙ»), в 2020 г. было зафиксировано 7% отказов в льготном ипотечном кредитовании.
Сейчас отказ в льготной ипотеке можно получить при наличии отрицательной истории в Бюро кредитных историй (БКИ), высокой долговой нагрузки и информации о банкротстве в прошлом, несмотря на документы, которые свидетельствуют о том, что заемщик платежеспособен в настоящем, уточняется в пояснительной записке.
Программа льготной ипотеки на новостройки дает возможность гражданам России приобрести жилье у застройщика по более низкой ставке, сейчас она находится на уровне 7%. Ею могут воспользоваться все граждане России вне зависимости от семейного положения и наличия недвижимости. Среди целей, на которые выдается ипотека, – покупка квартиры в строящемся доме или новостройке, а также строительство частного дома самостоятельно или с договором подряда. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн руб. во всех регионах России, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 млн руб.
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