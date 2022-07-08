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Недвижимость

В Госдуме рассмотрят возможность выдавать ипотеку при плохой кредитной истории

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект поправок в Федеральный закон № 102 «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, предлагается пересмотреть норму об отказе в льготной ипотеке при наличии плохой кредитной истории, а также установить закрытый перечень оснований для отказа. 

Законопроектом также предлагается закрепить внесудебный механизм урегулирования споров по необоснованным отказам гражданам в предоставлении льготной ипотеки. Также указано, что, по данным ассоциации «Национальное объединение строителей» («НОСТРОЙ»), в 2020 г. было зафиксировано 7% отказов в льготном ипотечном кредитовании.

Сейчас отказ в льготной ипотеке можно получить при наличии отрицательной истории в Бюро кредитных историй (БКИ), высокой долговой нагрузки и информации о банкротстве в прошлом, несмотря на документы, которые свидетельствуют о том, что заемщик платежеспособен в настоящем, уточняется в пояснительной записке.

По информации на 2021 г., условиями льготной ипотеки воспользовались 500 000 семей с момента ее запуска в апреле 2020 г., говорил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Программа льготной ипотеки на новостройки дает возможность гражданам России приобрести жилье у застройщика по более низкой ставке, сейчас она находится на уровне 7%. Ею могут воспользоваться все граждане России вне зависимости от семейного положения и наличия недвижимости. Среди целей, на которые выдается ипотека, – покупка квартиры в строящемся доме или новостройке, а также строительство частного дома самостоятельно или с договором подряда. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн руб. во всех регионах России, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных