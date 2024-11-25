Суд в Москве передал в доход государства «Филион» и «Горбушкин двор»
Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов о национализации имущества экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, решение было вынесено 22 ноября, следует из карточки дела на портале московских судов общей юрисдикции.
В процессе рассмотрения дела суд постановил передать в собственность государства 27 объектов общей площадью более чем в 1,5 млн кв. м, несмотря на отсутствие их рыночной оценки. В их числе бизнес-центры «Красный богатырь» площадью 135 000 кв. м и Loft Ville – 83 000 кв. м, а также торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион», передает РБК.
По словам адвоката бизнесмена Павла Хлюстова, иски ФССП были поданы с нарушением нормы об исключительной подсудности. Суд не стал дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению. Кроме того, Хлюстов подчеркнул, что его клиент не является собственником изымаемого имущества. Таким образом, права настоящих владельцев активов игнорируются, им даже не была предоставлена денежная компенсация.
27 августа «Ведомости» писали о передаче Роскомимуществу активов бизнесмена Юрия Шефлера. Судебные приставы национализировали спиртовой завод «Амбер Талвис», акции калининградского АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале его «дочки», подконтрольные данному лицу. Тамбовский районный суд удовлетворил иск генпрокурора РФ, поскольку эти компании финансирует фонд, передающий вырученные средства на нужды ВСУ.