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Суд в Москве передал в доход государства «Филион» и «Горбушкин двор»

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов о национализации имущества экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, решение было вынесено 22 ноября, следует из карточки дела на портале московских судов общей юрисдикции.

В процессе рассмотрения дела суд постановил передать в собственность государства 27 объектов общей площадью более чем в 1,5 млн кв. м, несмотря на отсутствие их рыночной оценки. В их числе бизнес-центры «Красный богатырь» площадью 135 000 кв. м и Loft Ville – 83 000 кв. м, а также торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион», передает РБК.

По словам адвоката бизнесмена Павла Хлюстова, иски ФССП были поданы с нарушением нормы об исключительной подсудности. Суд не стал дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению. Кроме того, Хлюстов подчеркнул, что его клиент не является собственником изымаемого имущества. Таким образом, права настоящих владельцев активов игнорируются, им даже не была предоставлена денежная компенсация.

27 августа «Ведомости» писали о передаче Роскомимуществу активов бизнесмена Юрия Шефлера. Судебные приставы национализировали спиртовой завод «Амбер Талвис», акции калининградского АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале его «дочки», подконтрольные данному лицу. Тамбовский районный суд удовлетворил иск генпрокурора РФ, поскольку эти компании финансирует фонд, передающий вырученные средства на нужды ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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