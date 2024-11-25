Суд в Москве передал в доход государства «Филион» и «Горбушкин двор»

По словам адвоката бизнесмена Павла Хлюстова, иски ФССП были поданы с нарушением нормы об исключительной подсудности. Суд не стал дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению. Кроме того, Хлюстов подчеркнул, что его клиент не является собственником изымаемого имущества. Таким образом, права настоящих владельцев активов игнорируются, им даже не была предоставлена денежная компенсация.