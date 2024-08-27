ФССП по решению суда передала Росимуществу активы бизнесмена Юрия Шефлера
Судебные приставы передали в доход государства спиртовой завод «Амбер Талвис», акции калининградского АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале его «дочки», которые ранее были подконтрольны бизнесмену Юрию Шефлеру. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Активы переданы Росимуществу. Речь идет о более 90 000 акций и 100% долей в уставном капитале, принадлежавших владельцу одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции.
В конце июля Тамбовский районный суд региона удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход государства активы бизнесмена на территории России. В заявлении говорилось, что эти компании финансируют фонд, который направляет средства на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ).
1 июля также стало известно, что суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на спиртзавод «Амбер Талвис», калининградское АО «СПИ-РВВК» и его «дочку» ООО «РВВК». Под их контролем находится комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 г. Бенефициаром юрлиц также на тот момент являлся Шефлер. Генпрокуратура в своем иске просила обратить в федеральную собственность акции АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале ООО «РВВК».
В 2023 г. Генпрокуратура также подала ряд исков об изъятии собственности в пользу государства, а тема национализации активно обсуждалась на Восточном экономическом форуме. Тогда президент России Владимир Путин обещал, что никакой деприватизации в стране не будет. В марте генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что с 2023 г. в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено в собственность РФ 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд руб., которые незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль. По его словам, отстаивание законных интересов России нельзя называть «деприватизацией» и это «адекватная юридическая реакция» на незаконные факты.