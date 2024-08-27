ФССП по решению суда передала Росимуществу активы бизнесмена Юрия Шефлера

В 2023 г. Генпрокуратура также подала ряд исков об изъятии собственности в пользу государства, а тема национализации активно обсуждалась на Восточном экономическом форуме. Тогда президент России Владимир Путин обещал, что никакой деприватизации в стране не будет. В марте генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что с 2023 г. в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено в собственность РФ 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд руб., которые незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль. По его словам, отстаивание законных интересов России нельзя называть «деприватизацией» и это «адекватная юридическая реакция» на незаконные факты.