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ФССП по решению суда передала Росимуществу активы бизнесмена Юрия Шефлера

Ведомости

Судебные приставы передали в доход государства спиртовой завод «Амбер Талвис», акции калининградского АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале его «дочки», которые ранее были подконтрольны бизнесмену Юрию Шефлеру. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Активы переданы Росимуществу. Речь идет о более 90 000 акций и 100% долей в уставном капитале, принадлежавших владельцу одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции.

В конце июля Тамбовский районный суд региона удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям и обратил в доход государства активы бизнесмена на территории России. В заявлении говорилось, что эти компании финансируют фонд, который направляет средства на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 июля также стало известно, что суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на спиртзавод «Амбер Талвис», калининградское АО «СПИ-РВВК» и его «дочку» ООО «РВВК». Под их контролем находится комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 г. Бенефициаром юрлиц также на тот момент являлся Шефлер. Генпрокуратура в своем иске просила обратить в федеральную собственность акции АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале ООО «РВВК».

В 2023 г. Генпрокуратура также подала ряд исков об изъятии собственности в пользу государства, а тема национализации активно обсуждалась на Восточном экономическом форуме. Тогда президент России Владимир Путин обещал, что никакой деприватизации в стране не будет. В марте генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что с 2023 г. в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено в собственность РФ 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд руб., которые незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль. По его словам, отстаивание законных интересов России нельзя называть «деприватизацией» и это «адекватная юридическая реакция» на незаконные факты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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