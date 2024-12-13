Хуснуллин: задачи по расселению аварийного жилья выполнили 76 регионов
Ключевые показатели по расселению аварийного жилья выполнили 76 регионов России, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова привела пресс-служба правительства.
«На сегодня цели по переселению выполнили 76 субъектов Российской Федерации. Благодаря программе с 2019 г. мы расселили более 13 млн кв. м аварийных домов и переселили из них более 771 000 человек», – сказал он.
Некоторые регионы расселяли аварийные дома за счета своих бюджетов, рассказал вице-премьер, – при такой дополнительной помощи в новые квартиры смогли переехать более четверти жителей аварийных домов от общего количества переселенных граждан.
Программа расселения аварийных домов затрагивает жилье, признанное непригодным для проживания с 1 января 2017-го по 1 января 2022 г. Генеральный директор Фонда развития территорий (фонд является оператором программы) Ильшат Шагиахметов сообщил, что для продолжения действия программы, кабмином было выделено дополнительное финансирование.
Расселение аварийного жилья осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Всего по федпроекту необходимо расселить 9,97 млн кв. м аварийного жилья. Сейчас реализуется программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г. Регионы, которые уже выполнили действующую программу, приступили к расселению непригодного для проживания жилищного фонда, выявленного с 1 января 2017 г. по 1 января 2022 г.
В 2022 г. президент Владимир Путин указал на необходимость определения критериев, на основании которых можно признать аварийными дома, если их сейсмостойкость не отвечает установленным требованиям. «Ведомости» со ссылкой на проект постановлений Минстроя писали в июне этого года, что многоквартирные дома (МКД) с дефицитом сейсмостойкости могут признать аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.