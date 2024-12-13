Хуснуллин: задачи по расселению аварийного жилья выполнили 76 регионов

В 2022 г. президент Владимир Путин указал на необходимость определения критериев, на основании которых можно признать аварийными дома, если их сейсмостойкость не отвечает установленным требованиям. «Ведомости» со ссылкой на проект постановлений Минстроя писали в июне этого года, что многоквартирные дома (МКД) с дефицитом сейсмостойкости могут признать аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.