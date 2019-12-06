«Они превратили суд в институт репрессивный». Речь Егора Жукова после приговора

«Я рад, что я на свободе. Но тем не менее это совершенно несправедливая вещь. Во-вторых, я надеюсь, мы все понимаем, что это все превратилось в политику и нельзя отделять свою деятельность по защите политзаключенных и несправедливо осужденных от политики. Они превратили суд в институт репрессивный. Мы должны понимать, что это все политика. В-третьих, я просто хочу от всей души поблагодарить всех, кто боролся за мое освобождение, – публично, непублично. Неважно, я рад, что вы все стоите здесь. Такой интерес к моей персоне. Спасибо всем!