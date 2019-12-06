Общество

«Они превратили суд в институт репрессивный». Речь Егора Жукова после приговора

Студент ВШЭ получил три года условно за призывы к экстремизму
Алиса Штыкина Екатерина Еременко Анастасия Корня
Алиса Штыкина Екатерина Еременко Анастасия Корня
Егор Жуков у здания Кунцевского районного суда /Евгений Разумный / Ведомости

Кунцевский районный суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условно по делу об экстремизме из-за видео, которые он публиковал на YouTube. Сотрудники ФСБ изучили 132 видео Жукова и пришли к выводу, что четыре из них можно расценивать как призывы к экстремистской деятельности. Также в течение двух лет Жукову запрещено «администрировать интернет-ресурсы». Он вину не признал.

«Ведомости» публикуют его речь сразу после приговора.

Ранее по теме: «Мы стали нацией, разучившейся любить». Последнее слово Егора Жукова на суде

«Я рад, что я на свободе. Но тем не менее это совершенно несправедливая вещь. Во-вторых, я надеюсь, мы все понимаем, что это все превратилось в политику и нельзя отделять свою деятельность по защите политзаключенных и несправедливо осужденных от политики. Они превратили суд в институт репрессивный. Мы должны понимать, что это все политика. В-третьих, я просто хочу от всей души поблагодарить всех, кто боролся за мое освобождение, публично, непублично. Неважно, я рад, что вы все стоите здесь. Такой интерес к моей персоне. Спасибо всем!

Мы будем изучать (судебный запрет на администрирование интернет-ресурсов. «Ведомости») более подробно с адвокатами. Я просто, к сожалению, не знаю, что конкретно это значит. Если они думают, что я прекращу публичную деятельность, ну, камон».

Ранее по теме: Приговоры по «московскому делу» – Жукову, Новикову, Чирцову и Емельянову. Онлайн
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.