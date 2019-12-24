Суд назначил штраф фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову
Мещанский районный суд приговорил фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова к штрафу в 100 000 руб., сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента. Суд учел время содержания Раджабова под арестом и материальное положение, в связи с этим постановил полностью освободить его от наказания и отпустить из-под стражи.
Когда судья дочитала приговор, в зале раздались радостные крики и аплодисменты, отмечает издание.
21-летний Раджабов стал фигурантом «московского дела» о протестах в Москве из-за того, что на акции 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку. Бутылка в силовиков не попала, но троих из них признали потерпевшими. Еще один сотрудник, уволившийся незадолго до акции, от статуса потерпевшего отказался.
Раджабову были предъявлены обвинения в том, что он угрожал применить насилие к сотрудникам правоохранительных органов. Судья Татьяна Бараковская, зачитывая приговор, уточнила, что подсудимый бросил пластиковую бутылку в сторону сотрудников правоохранительных органов с «преступным замыслом». По ее словам, этим жестом он хотел вызвать у потерпевших чувство опасности. Раджабов вину не признал.
Прокурор накануне, 24 декабря, запросил для него 3,5 года колонии.
27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Во время акции были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.