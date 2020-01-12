Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в правительстве

Люди склонны верить, что наступающий год будет лучше, и отвечают так из года в год, указывает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Рост ожиданий был и по отношению к 2019 г. на фоне пенсионной реформы. То, что сейчас оптимизма несколько больше, можно связать с усилением социальной политики государства, программ льгот и поддержки семей». Более оптимистичная оценка своих перспектив по сравнению с делами в стране – тоже обычная ситуация для всех опросов, продолжает он: «Люди исходят из того, что на свою жизнь они способны повлиять в большей степени, тогда как на внешние процессы возможности, а иногда и желания влиять намного меньше». А вот в ожидании тех или иных событий значимой динамики нет, считает эксперт: «Респонденты чаще называют то, что и так происходит фактически. Например, скачок с 6 до 20% в ответах о возможности экономического кризиса пришелся на оценки ожиданий от 2015 г., т. е. когда кризис уже случился в 2014 г.». Ожидая коррупционных скандалов и отставок, россияне говорят именно о скандалах, а их за последние годы было множество, добавляет Бадовский: «Интерпретировать рост запроса на отставки нельзя. Люди экстраполируют то, что слышат о коррупционных скандалах, на будущий год. Так же и с войной: менее интенсивной стала война в Сирии, более спокойной – ситуация с Украиной, и уже меньше опрошенных ждут войны».