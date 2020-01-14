Решение Европейского суда по второму делу ЮКОСа оказалось неожиданным

Приговор по второму делу был вынесен в 2010 г. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были признаны виновными в хищении нефти путем перепродажи ее аффилированным компаниям и легализации похищенного и приговорены к 14 годам лишения свободы. В своей жалобе в Страсбург они доказывали, что уголовное преследование было политически мотивированным, а в ходе его российские власти нарушили право на справедливый суд, право не подвергаться наказанию за одно и то же преступление дважды и право на семейную жизнь. Потратив на изучение вопроса почти шесть лет, ЕСПЧ пришел к выводу, что может согласиться не со всеми доводами заявителей.