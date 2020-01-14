Решение Европейского суда по второму делу ЮКОСа оказалось неожиданным
ЕСПЧ не нашел политики во втором деле ЮКОСа, но признал, что права заявителей на справедливый суд были нарушены. Более того, из текста решения, опубликованного во вторник, следует, что они были наказаны не на основании закона, так как ЕСПЧ «не может себе представить, как сделка, действующая в соответствии с гражданским законодательством, может означать «незаконное и безвозмездное изъятие <...> чужого имущества». Между тем именно на такой трактовке построены многие громкие дела последних лет – от дела «Кировлеса» до дела Baring Vostok.
Приговор по второму делу был вынесен в 2010 г. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были признаны виновными в хищении нефти путем перепродажи ее аффилированным компаниям и легализации похищенного и приговорены к 14 годам лишения свободы. В своей жалобе в Страсбург они доказывали, что уголовное преследование было политически мотивированным, а в ходе его российские власти нарушили право на справедливый суд, право не подвергаться наказанию за одно и то же преступление дважды и право на семейную жизнь. Потратив на изучение вопроса почти шесть лет, ЕСПЧ пришел к выводу, что может согласиться не со всеми доводами заявителей.