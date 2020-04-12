Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Действительно, в кодексе Москвы биометрические данные, полученные с использованием камер наблюдения, впервые упоминаются как способ получения доказательства для привлечения к ответственности, подтверждает адвокат Роскомсвободы Саркис Дарбинян. На уровне федерального законодательства этот вопрос вообще никак не урегулирован. Да и в нормативных документах правительства Москвы до сих пор существовало только постановление, которым утверждено положение о государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных». То есть систему распознавания могли использовать только для какой-то оперативной работы. И с этой точки зрения шансы добиться признания незаконными новых положений кодекса достаточно велики, предполагает эксперт. Однако, скорее всего, федеральный законодатель в ближайшее время просто легализует московские нововведения, приняв необходимые поправки в федеральный КоАП, законы о персональных данных, о полиции и т. д. И это страшно, предупреждает Дарбинян, потому что такие нововведения появятся в законе уже не как временная мера: коронавирус пройдет, а это – нет.