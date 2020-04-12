Защитник пафоса: памяти Александра Тимофеевского

Но для нашего поколения он стал прежде всего основателем современной культурной журналистики. Именно ему принадлежала концепция, что деловое буржуазное издание должно иметь высоколобый отдел культуры. И такой отдел во главе с архитектурным критиком Алексеем Тархановым был создан в «Коммерсанте» в 1993 г. Кто-то точно заметил, что Шура придумал тогда не только отдел, но и читателя: бизнесмен, всерьез интересовавшийся искусством, был на тот момент скорее фантомом, чем реальностью. Шура был стратегом отдела, но не автором: сам писать по правилам газеты он не мог, хотя каждое утро сочинял для основателя ИД «Коммерсантъ» Владимира Яковлева внутренние рецензии, стараясь делать это так же красиво, как если бы он писал для публики. Однажды я подглядел, как Шура анализировал заметку о нефтяном рынке «в исполнении Ильи Булавинова».