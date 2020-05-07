Радикальных проявлений «вирусного суверенитета» стало меньше

При выходе регионов из карантина может возникнуть несколько рисков, продолжает Курбангалеева. Например, возможен фальстарт, поскольку в регионах ситуация может отставать от Москвы на несколько недель, к тому же непонятно, как повлияют на ситуацию майские праздники, говорит она: «Кроме того, бюджет принимался в плановом режиме, а сейчас вся ситуация поменяется. Другой риск в том, что не полностью заработали меры поддержки населения и бизнеса. О них же нельзя просто сказать – надо подвести нормативную базу, выделить средства. Многие люди об этих мерах просто не знают. Также можно ожидать роста серых доходов». Еще об одном риске на совещании в среду говорили президент и и. о. премьера Андрей Белоусов – речь о производственных цепочках, которые будет сложно в одночасье восстановить, добавляет эксперт: «Ну и, кроме того, сама система здравоохранения, получившая встряску, тоже некоторое время будет болеть. Часть людей не получат помощи, поскольку у них другие заболевания, а все мобилизованы под одну задачу. Также можно ожидать ухода врачей из профессии».