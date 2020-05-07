Радикальных проявлений «вирусного суверенитета» стало меньше

Радикальных проявлений «вирусного суверенитета» стало меньшеЧисло регионов с особенно жесткими мерами борьбы с эпидемией снизилось более чем вдвое
В шести российских регионах введены особенно жесткие ограничительные и изоляционные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции – это Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь. Об этом говорится во втором «индексе вирусного суверенитета», подготовленном фондом «Петербургская политика». Эксперты оценивали количество и жесткость введенных ограничений, включая закрытие границ и ограничение транспортного сообщения, а также некоторые субъективные показатели вроде подчеркнутого нагнетания подозрительности в адрес «москвичей». В марте в группу с высоким индексом вошли 14 регионов. Москва и Подмосковье в рейтинг не включены.
Например, в Карелии были установлены пропускные пункты на границах с Архангельской, Вологодской и Ленинградской областями, ограничен въезд в некоторые города, приостановлена работа общественного транспорта. В Чечне помимо усиления контроля на въезде в республику ввели комендантский час и пропускной режим для поездок внутри своего района. В Краснодарском крае были введены три вида пропусков, а губернатор Вениамин Кондратьев лично грозил штрафами за нарушение карантина на сумму до 40 000 руб. В Крыму и Севастополе прибывающие из Москвы и Санкт-Петербурга отправляются на двухнедельную изоляцию.
Еще 40 регионов составители рейтинга включили в группу со средним уровнем вирусного суверенитета. В некоторых из них вводились ограничения на передвижения людей, в других – обязательная изоляция для приехавших из Москвы, кое-где прежде жесткие ограничения были частично ослаблены. В 37 регионах, по мнению экспертов, индекс вирусного суверенитета находится на низком уровне.
Основные тенденции, связанные с пандемией, как и в марте, были разнонаправленными, отмечается в докладе. Среди основных трендов – нарастание числа инфицированных и нагрузки на медицинскую систему, принятие масштабных мер по ограничению социальных контактов граждан и работы предприятий, признание затяжного характера приостановки экономики без четко понимаемых сроков ожидаемого сокращения карантинных мер, нарастание нервозности населения и локальные офлайн- и онлайн-протесты. В 11 регионах за полтора месяца сменились министры здравоохранения (Республика Коми, Амурская, Астраханская, Калужская, Омская, Самарская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области, Забайкальский и Ставропольский край). При этом федеральный центр не готов выступать в роли оператора ограничительных мер и комментировать соразмерность принимаемых в регионах ограничений возможным рискам. Поэтому гражданам самим надо было выяснять информацию о вводимых ограничениях, а в итоге возникало ощущение распада прежнего нормативно-правового поля, подчеркивают эксперты.
Волна радикальных проявлений вирусного суверенитета немного идет на спад – часть регионов выпали из этой категории, говорит президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов: «В прошлом месяце сюда попадали меры по полному закрытию границ (Челябинская, Астраханская области), прекращению авиасообщения с Москвой, использованию антимосковской риторики. В апреле радикальные формы свелись к двусмысленным с точки зрения довирусной повестки действиям (блок-посты на Крымском мосту, использование отличающихся от среднероссийских мер наказаний в Чечне). Но отчасти это стало следствием того, что межрегиональные связи резко снизились, свобода передвижения фактически исчезла, поскольку москвич рискует оказаться в изоляции и даже в обсерваторе, приехав практически в любой регион». Много регионов стало в группе со средней формой суверенитета, проявляющейся в осторожной эксплуатации антимосковской повестки, отмечает эксперт: «Самый яркий пример – подчеркнуто жесткие меры по отношению к приехавшим из Москвы при большей заявленной терпимости к приезжим из других регионов. Это выглядит как внешне системное, но очевидное манипулирование антимосковскими настроениями, которые есть у части населения – власть осторожно присоединяется к ним, показывая москвичей как людей второго сорта под предлогом пандемии».
Регионы не могут считать интонацию федеральной власти, которая выступает одновременно за выход из карантина и за победу над вирусом, продолжает Виноградов: «На совещании у президента в среду звучал тезис о том, что есть регионы с улучшением статистики, хотя очевидно, что статистика продолжает ухудшаться во всех регионах». Скорее всего, выход из карантина будет идти через тестирование разрешений всем работать в наиболее скептически относящихся к пандемии регионах, через закрытие глаз на нарушение запретов, через популяризацию принятых регионами решений о смягчении самоизоляции, считает эксперт: «Но четкого сигнала из Москвы не будет. Идея обязательного ношения масок, внешне логичная с точки зрения переходных форм отказа от самоизоляции, символически будет прочитываться как дальнейшее нарастание пандемии и тревожности».
Регионы при выходе из карантина будут ориентироваться на Москву, хотя президент в среду подчеркнул, что решения будут приниматься правительством, а не профильной рабочей группой Госсовета во главе с мэром Москвы, напоминает политолог Екатерина Курбангалеева. Чаще всего принимаемые на местах меры исходили из реальной оценки системы здравоохранения в регионе, считает она: «Губернаторы в любом случае понимают, на что способна система и что происходит со здравоохранением в регионе. Хотя реальную картину наверх все равно никто не докладывает». Рейтинг вирусного суверенитета был бы объективнее, если бы при оценке учитывались такие показатели, как количество тестов на коронавирус, уровень летальности, число койко-мест в больницах, рассуждает эксперт: «Не исключено, что в ряде регионов показатели по коронавирусу корректируются. Многое зависит и от субъективных вещей – губернаторы же так или иначе находятся под давлением, они один на один со своим бюджетом и населением, и даже если региону выделят дополнительные деньги на здравоохранение, то они, скорее всего, пойдут на оснащение и ремонт, а не на зарплаты».
При выходе регионов из карантина может возникнуть несколько рисков, продолжает Курбангалеева. Например, возможен фальстарт, поскольку в регионах ситуация может отставать от Москвы на несколько недель, к тому же непонятно, как повлияют на ситуацию майские праздники, говорит она: «Кроме того, бюджет принимался в плановом режиме, а сейчас вся ситуация поменяется. Другой риск в том, что не полностью заработали меры поддержки населения и бизнеса. О них же нельзя просто сказать – надо подвести нормативную базу, выделить средства. Многие люди об этих мерах просто не знают. Также можно ожидать роста серых доходов». Еще об одном риске на совещании в среду говорили президент и и. о. премьера Андрей Белоусов – речь о производственных цепочках, которые будет сложно в одночасье восстановить, добавляет эксперт: «Ну и, кроме того, сама система здравоохранения, получившая встряску, тоже некоторое время будет болеть. Часть людей не получат помощи, поскольку у них другие заболевания, а все мобилизованы под одну задачу. Также можно ожидать ухода врачей из профессии».