Россияне спели «День Победы» со своих балконов

В этом году из-за ограничений по коронавирусу власти отказались от проведения традиционного парада Победы. Было решено оставить только авиационную часть: над Москвой в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны пролетели 75 самолетов и вертолетов. Многие другие города России — Екатеринбург, Самара, Хабаровск, Волгоград — тоже отметили День Победы пролетом авиации. Всего в воздушных парадах приняло участие около 600 самолетов и вертолетов, что составляет, по словам источника в Минобороны, примерно треть от их общего количества в Вооруженных силах. В Санкт-Петербурге помимо воздушной части парада состоялась еще и морская.