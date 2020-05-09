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Россияне спели «День Победы» со своих балконов

От проведения традиционного парада Победы пришлось отказаться из-за ограничений по коронавирусу
Дарья Коржова Артем Гирш
TASS

По всей России люди вышли 9 мая на балконы своих квартир или встали у окон, чтобы спеть «День Победы». Они держали фотографии родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Акция началась после минуты молчания, которая прошла в 19.00. На телеканалах транслировали, как разные люди, в том числе сотрудники МЧС, медики, актеры, поют эту песню.

В этом году из-за ограничений по коронавирусу власти отказались от проведения традиционного парада Победы. Было решено оставить только авиационную часть: над Москвой в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны пролетели 75 самолетов и вертолетов. Многие другие города России — Екатеринбург, Самара, Хабаровск, Волгоград — тоже отметили День Победы пролетом авиации. Всего в воздушных парадах приняло участие около 600 самолетов и вертолетов, что составляет, по словам источника в Минобороны, примерно треть от их общего количества в Вооруженных силах. В Санкт-Петербурге помимо воздушной части парада состоялась еще и морская.

Утром президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, а затем поздравил россиян с праздником. Обращение состоялось в Александровском саду, расположенном у стен Кремля. Президент вспомнил подвиг советского народа, почтил память погибших на войне, поблагодарил ветеранов за победу. В конце выступления он объявил, что полноценный парад состоится, но только после отмены карантина.

Пообещал Путин после снятия ограничений провести и шествие «Бессмертного полка». В юбилей Победы акция прошла в онлайн режиме. Для участия в ней россияне могли заранее загрузить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на сайтах акции, «Банка памяти» или через соцсети «В контакте» и «Одноклассники». Фотографии в течение дня транслировались более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.

Кроме того, люди в разных городах в течение дня выходили на балконы, демонстрируя фотографии своих близких, воевавших в 1941-1945 гг.

Путин тоже принял участие в акции «Бессмертный полк»: он вышел в эфир из резиденции в Ново-Огарево, обратившись к другим участникам. Рядом с президентом во время обращения стояли таблички с фотографиями родственников. Путин последние пять лет участвовал в шествиях «Бессмертного полка», обычно он нес в колонне фотографию своего отца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных