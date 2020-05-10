Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнесаЭкс-кандидат в президенты и юрист ФБК попытались оценить необходимость прямых выплат гражданам
10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Поводом для дискуссии стала предложенная ФБК программа «5 шагов» для поддержки населения и бизнеса во время пандемии коронавируса. ФБК предлагает раздать каждому взрослому гражданину России по 20 000 руб. за апрель и по 10 000 руб. за май (и за июнь, если режим самоизоляции будет продлен), а также по 10 000 руб. на каждого ребенка в семье за каждый месяц ограничений. Кроме того, программа предусматривает отмену платы за услуги ЖКХ на время пандемии и отмену всех налогов для малого бизнеса на год (кроме НДФЛ).
По мнению Собчак, раздавать населению деньги бессмысленно, так как «люди их проедят».
Модерирует дебаты ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Сначала Соболь и Собчак выступят со вступительным словом, ответят на несколько вопросов от модератора, а затем будут задавать вопросы друг другу. На ответ дается не больше трех минут, на вопрос – одна. В конце Соболь и Собчак выступят с заключительным словом.