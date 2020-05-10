Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

Поводом для дискуссии стала предложенная ФБК программа «5 шагов» для поддержки населения и бизнеса во время пандемии коронавируса. ФБК предлагает раздать каждому взрослому гражданину России по 20 000 руб. за апрель и по 10 000 руб. за май (и за июнь, если режим самоизоляции будет продлен), а также по 10 000 руб. на каждого ребенка в семье за каждый месяц ограничений. Кроме того, программа предусматривает отмену платы за услуги ЖКХ на время пандемии и отмену всех налогов для малого бизнеса на год (кроме НДФЛ).