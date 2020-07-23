Суд арестовал бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова

Бушмаков назвал решение суда абсолютно бесчеловечным. «В эпоху COVID-19 засунуть человека в такое учреждение, где бродит инфекция — конечно это негуманно», — сказал он. Адвокат добавил, что арест на семь суток судья обосновала тем, что Крашенинников совершил повторное правонарушение. При этом сама статья уже предусматривает это. Поэтому, по словам адвоката, повторение правонарушения не должно рассматриваться как дополнительное отягчающее обстоятельство. «Можно было назначить штраф» — заявил адвокат, подчеркнув, что намерен обжаловать это решение.