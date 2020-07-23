Суд арестовал бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова

Суд арестовал бывшего колумниста «Ведомостей» Федора КрашенинниковаПолитолога из Екатеринбурга признали виновым в повторном неуважении к власти
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал политолога и бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова виновным в повторном неуважении к власти, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем канале в Telegram. Суд арестовал Крашенинникова на семь суток. Крашеннинков подтвердил арест у себя в Telegram.
Статья, по которой Крашенниникова признали виновным, предусматривает штраф от 100 000 до 200 000 руб. или арест на срок до 15 суток. «Несмотря на то, что я официально самозанятый, судья решил, что штраф я заплатить не могу», — сообщил Крашенинников в Telegram. Чиков сообщил о намерении обжаловать решение суда.
Федор Крашенинников – екатеринбургский политолог и политконсультант, участвовал в различных политических проектах. Утром 23 июля его задержали на выходе из дома для составления протокола. составили протокол о повторном неуважении к власти. Поводом стала запись в Telegram-канале Крашенинникова о судьях Конституционного суда. В марте 2020 г., когда президент Владимир Путин попросил Конституционный суд дать разъяснения по поводу возможности обнуления президентских сроков, Крашенинникова назвал судей «[экскрементами] в мантиях».
До вынесения приговора адвокат Крашенинникова Алексей Бушмаков говорил «Ведомостям», что надеется, что Крашенниникову не назначат административный арест — он объяснил это желание тяжелыми эпидемиологическими условиями. Полицейские составили протокол о повторном правонарушении, так как они полагают, что Крашенинников в прошлый раз единожды оскорбил представителей судебной системы.
Адвокат напомнил, что первое дело было связано с перепостом новости «Ведомостей» в Telegram-канале Крашенинникова. Политолог переопубликовал материал об аресте директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова и добавил комментарий: «Какие [проститутки] эти путинские судьи». Суд посчитал, что эта фраза «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», и ему штраф в 30 тысяч рублей.
Бушмаков назвал решение суда абсолютно бесчеловечным. «В эпоху COVID-19 засунуть человека в такое учреждение, где бродит инфекция — конечно это негуманно», — сказал он. Адвокат добавил, что арест на семь суток судья обосновала тем, что Крашенинников совершил повторное правонарушение. При этом сама статья уже предусматривает это. Поэтому, по словам адвоката, повторение правонарушения не должно рассматриваться как дополнительное отягчающее обстоятельство. «Можно было назначить штраф» — заявил адвокат, подчеркнув, что намерен обжаловать это решение.