Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram

Жалобу на пост Крашенинникова в правоохранительные органы подал уроженец Свердловской области Салават Хазиев. Имя заявителя было указано в полицейском рапорте руководству УМВД по Екатеринбургу, копию которого опубликовал политолог. Крашенинников заявлял, что инициатива на самом деле «исходила от каких-то других людей», и связывал дело против себя с критикой в адрес местных властей.