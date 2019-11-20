Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram
Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова. Об этом Крашенинников написал в своем Telegram-канале. Политолога признали виновным в оскорблении власти.
Административное дело в отношении Крашенинникова было возбуждено в конце октября. Поводом стал пост политолога, в котором он высказался по поводу одного из арестов Волкова, написав: «Какие б* эти путинские судьи». Суд посчитал, что эта фраза «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».
Жалобу на пост Крашенинникова в правоохранительные органы подал уроженец Свердловской области Салават Хазиев. Имя заявителя было указано в полицейском рапорте руководству УМВД по Екатеринбургу, копию которого опубликовал политолог. Крашенинников заявлял, что инициатива на самом деле «исходила от каких-то других людей», и связывал дело против себя с критикой в адрес местных властей.