Коронавирус в России выявлен еще у 5871 человека за сутки

Коронавирус в России выявлен еще у 5871 человека за суткиОбщее число случаев в стране достигло 806 720
В России за сутки к 25 июля выявлен 5871 новый случай заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. Общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 806 720. Число погибших с коронавирусом достигло 13 192 человек, за минувшие сутки умерли 146 больных COVID-19.
За сутки выздоровели 8366 больных COVID-19, показатель пятый день подряд не опускается ниже 8000 выздоровевших за день. Число активных случаев – т. е. больных, продолжающих лечение, – снизилось на 2641, к 25 июля оно составляет 196 388.
В Москве за сутки выявили 648 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 237 264. Всего с начала пандемии умерли 4389 больных, 14 из них – за последние сутки. За сутки от COVID-19 вылечился 561 житель Москвы, число активных случаев на 25 июля составляет 58 460 больных.
Коронавирус выявлен более чем у 15,7 млн человек в 188 странах мира, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Россия занимает четвертое место в списке стран с наибольшим общим числом заболевших. Первые три позиции занимают США (более 4,1 млн случаев), Бразилия (2,2 млн) и Индия (1,3 млн). Всего в мире погибли более 639 000 больных COVID-19.