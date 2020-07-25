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Коронавирус в России выявлен еще у 5871 человека за сутки

Общее число случаев в стране достигло 806 720
Юрий Литвиненко
Андрей Гордеев / Ведомости

В России за сутки к 25 июля выявлен 5871 новый случай заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. Общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 806 720. Число погибших с коронавирусом достигло 13 192 человек, за минувшие сутки умерли 146 больных COVID-19.

За сутки выздоровели 8366 больных COVID-19, показатель пятый день подряд не опускается ниже 8000 выздоровевших за день. Число активных случаев – т. е. больных, продолжающих лечение, – снизилось на 2641, к 25 июля оно составляет 196 388.

В Москве за сутки выявили 648 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 237 264. Всего с начала пандемии умерли 4389 больных, 14 из них – за последние сутки. За сутки от COVID-19 вылечился 561 житель Москвы, число активных случаев на 25 июля составляет 58 460 больных.

Коронавирус выявлен более чем у 15,7 млн человек в 188 странах мира, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Россия занимает четвертое место в списке стран с наибольшим общим числом заболевших. Первые три позиции занимают США (более 4,1 млн случаев), Бразилия (2,2 млн) и Индия (1,3 млн). Всего в мире погибли более 639 000 больных COVID-19.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных