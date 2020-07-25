Коронавирус в России выявлен еще у 5871 человека за сутки

Коронавирус выявлен более чем у 15,7 млн человек в 188 странах мира, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Россия занимает четвертое место в списке стран с наибольшим общим числом заболевших. Первые три позиции занимают США (более 4,1 млн случаев), Бразилия (2,2 млн) и Индия (1,3 млн). Всего в мире погибли более 639 000 больных COVID-19.