В России за сутки зарегистрировано 5765 больных COVID-19

Число случаев COVID-19 в мире превысило 16 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,1 млн из них приходятся на США, более 2,3 млн ‒ на Бразилию. Россия занимает четвертое место в мире по общему числу случаев, третье ‒ за Индией (1,3 млн случаев). Всего в мире от коронавируса умерли более 644 000 человек, более 9,2 млн вылечились.