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В России за сутки зарегистрировано 5765 больных COVID-19

Общее число случаев заражения в стране превысило 812 000
Юрий Литвиненко
Максим Стулов / Ведомости

В России за сутки к 26 июля выявили 5765 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. За все время наблюдений в России зафиксировали 812 485 случаев COVID-19. За сутки умерло 77 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число связанных с COVID-19 летальных исходов в России достигло 13 269.

За сутки выздоровели 3110 больных COVID-19, это наименьшее число вылечившихся за день с 14 июля. Число активных случаев – т. е. больных, продолжающих лечение, – впервые за шесть дней выросло на 2578 и достигло 198 966.

В Москве за сутки выявили 683 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 237 947. За минувшие сутки умерли девять больных COVID-19, число летальных исходов достигло 4398. За сутки от COVID-19 вылечился 306 житель Москвы — это наименьший показатель более чем за месяц. Число активных случаев в городе по состоянию на 26 июля — 58 828 больных.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 16 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,1 млн из них приходятся на США, более 2,3 млн ‒ на Бразилию. Россия занимает четвертое место в мире по общему числу случаев, третье ‒ за Индией (1,3 млн случаев). Всего в мире от коронавируса умерли более 644 000 человек, более 9,2 млн вылечились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных