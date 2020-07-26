В России за сутки зарегистрировано 5765 больных COVID-19

В России за сутки зарегистрировано 5765 больных COVID-19Общее число случаев заражения в стране превысило 812 000
В России за сутки к 26 июля выявили 5765 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф по данным федерального оперативного штаба. За все время наблюдений в России зафиксировали 812 485 случаев COVID-19. За сутки умерло 77 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число связанных с COVID-19 летальных исходов в России достигло 13 269.
За сутки выздоровели 3110 больных COVID-19, это наименьшее число вылечившихся за день с 14 июля. Число активных случаев – т. е. больных, продолжающих лечение, – впервые за шесть дней выросло на 2578 и достигло 198 966.
В Москве за сутки выявили 683 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 237 947. За минувшие сутки умерли девять больных COVID-19, число летальных исходов достигло 4398. За сутки от COVID-19 вылечился 306 житель Москвы — это наименьший показатель более чем за месяц. Число активных случаев в городе по состоянию на 26 июля — 58 828 больных.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 16 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 4,1 млн из них приходятся на США, более 2,3 млн ‒ на Бразилию. Россия занимает четвертое место в мире по общему числу случаев, третье ‒ за Индией (1,3 млн случаев). Всего в мире от коронавируса умерли более 644 000 человек, более 9,2 млн вылечились.