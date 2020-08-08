Коронавирус в России зарегистрировали еще у 5212 человек

Коронавирус в России зарегистрировали еще у 5212 человекОбщее число случаев превысило 882 000
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом к 8 августа достигло 882 347, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба в Telegram. За сутки было выявлено 5212 новых случаев. За минувшие сутки в стране скончались 129 больных с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 14 854.
За сутки выздоровели 6615 больных COVID-19 в России. Число активных случаев, т. е. больных, продолжающих лечение, снизилось на 1532, к 8 апреля показатель достиг отметки в 177 286 человек. За все время наблюдения вылечились 690 207 больных с коронавирусом.
Коронавирус обнаружен более чем у 19,3 млн человек в 188 странах мира, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Более 4,9 млн случаев приходится на США, еще 2,9 млн больных обнаружили в Бразилии, более 2 млн – в Индии. Всего в мире умерли более 721 000 больных с коронавирусом, после COVID-19 вылечились 11,7 млн человек.