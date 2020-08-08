Коронавирус в России зарегистрировали еще у 5212 человек

Коронавирус обнаружен более чем у 19,3 млн человек в 188 странах мира, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Более 4,9 млн случаев приходится на США, еще 2,9 млн больных обнаружили в Бразилии, более 2 млн – в Индии. Всего в мире умерли более 721 000 больных с коронавирусом, после COVID-19 вылечились 11,7 млн человек.