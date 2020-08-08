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Коронавирус в России зарегистрировали еще у 5212 человек

Общее число случаев превысило 882 000
Юрий Литвиненко
Евгений Разумный / Ведомости

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом к 8 августа достигло 882 347, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба в Telegram. За сутки было выявлено 5212 новых случаев. За минувшие сутки в стране скончались 129 больных с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 14 854.

За сутки выздоровели 6615 больных COVID-19 в России. Число активных случаев, т. е. больных, продолжающих лечение, снизилось на 1532, к 8 апреля показатель достиг отметки в 177 286 человек. За все время наблюдения вылечились 690 207 больных с коронавирусом.

Коронавирус обнаружен более чем у 19,3 млн человек в 188 странах мира, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Более 4,9 млн случаев приходится на США, еще 2,9 млн больных обнаружили в Бразилии, более 2 млн – в Индии. Всего в мире умерли более 721 000 больных с коронавирусом, после COVID-19 вылечились 11,7 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных