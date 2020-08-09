Число случаев COVID-19 в России выросло на 5189

Коронавирус обнаружен у 19,6 млн человек в мире, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Число случаев в США превысило 4,99 млн, The New York Times со ссылкой на собственные подсчеты сообщает о преодолении планки в 5 млн случаев. Следующими по общему числу случаев идут Бразилия и Индия (3 млн и 2,1 млн случаев соответственно). Всего от коронавируса скончались более 727 000 человек.