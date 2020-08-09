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Число случаев COVID-19 в России выросло на 5189

Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 887 000
Юрий Литвиненко
Евгений Разумный / Ведомости

В России к 9 августа зафиксировано 5189 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число случаев достигло отметки в 887 536 человек. За сутки в стране умерли 77 больных с коронавирусом – это наименьший показатель за последнюю неделю.

Коронавирус обнаружен у 19,6 млн человек в мире, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Число случаев в США превысило 4,99 млн, The New York Times со ссылкой на собственные подсчеты сообщает о преодолении планки в 5 млн случаев. Следующими по общему числу случаев идут Бразилия и Индия (3 млн и 2,1 млн случаев соответственно). Всего от коронавируса скончались более 727 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных