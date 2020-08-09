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ЦИК Белоруссии заявил о рекордной явке на досрочном голосовании

Основной день голосования начался с перебоев с интернетом
Юрий Литвиненко
Наталия Федосенко / ТАСС

Явка на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии составила 41,7%, сообщил Центризбирком (ЦИК) страны утром 9 августа. Это наибольшая явка с 2015 г., тогда на президентских выборах досрочно проголосовали 36,05% избирателей. Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, в Гомельской и Могилевской областях при явке выше 50% выборы уже признаны состоявшимися, передает «Интерфакс» слова руководителя ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной.

В Белоруссии с 8.00 мск наблюдаются проблемы с доступом к некоторым интернет-сервисам, в их числе – YouTube, мессенджер Telegram, службы Google и шифрованный трафик за пределами страны, сообщает Tut.by. Корреспонденты «Би-би-си» также столкнулись с проблемами при загрузке и передаче медиафайлов, корреспондент «Дождя» сообщил о проблемах с Twitter.

Проблемы наблюдаются как с мобильной связью, так и со стационарной, уточняют Tut.by и «Интерфакс». В числе конкретных сайтов, недоступных для некоторых пользователей, – сайт Zubr.in Павла Маринича, используемый для не зависимого от Центризбиркома мониторинга за выборами. Провайдер «Белтелеком» сообщил «Интерфаксу», что наблюдается «проблема с внешними каналами». Минсвязи Белоруссии в ответ на запрос «РИА Новости» отказалось оперативно комментировать перебои, сославшись на выходной день.

9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется в шестой раз подряд. ЦИК страны зарегистрировал всего пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных