ЦИК Белоруссии заявил о рекордной явке на досрочном голосовании

Проблемы наблюдаются как с мобильной связью, так и со стационарной, уточняют Tut.by и «Интерфакс». В числе конкретных сайтов, недоступных для некоторых пользователей, – сайт Zubr.in Павла Маринича, используемый для не зависимого от Центризбиркома мониторинга за выборами. Провайдер «Белтелеком» сообщил «Интерфаксу», что наблюдается «проблема с внешними каналами». Минсвязи Белоруссии в ответ на запрос «РИА Новости» отказалось оперативно комментировать перебои, сославшись на выходной день.