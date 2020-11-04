В России за сутки выявили почти 20 000 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили почти 20 000 новых случаев коронавирусаВ Москве 5826 новых заболевших
В России за сутки выявили 19 768 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Показатель в первые с начала пандемии превысил 19 000. За сутки зафиксировано 389 летальных исходов, полностью выздоровели 15 567 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 693 454 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.
Вчера, 3 ноября, оперштаб сообщил о 18 648 новых случаев коронавируса. Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит не раньше, чем через месяц, когда суточный прирост числа заразившихся будет составлять 20 000 — 22 000 человек. По прогнозам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондент РАН Александра Горелова, суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России снизится к весне — до показателей, которые были летом 2020 г.
В Москве за сутки выявили 5826 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 852 пациента, скончались 68 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+1031), Подмосковье (+569), Нижегородская (+317) и Архангельская (389) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (445 181), Московская область (89 058) и Санкт-Петербург (65 170).