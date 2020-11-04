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В России за сутки выявили почти 20 000 новых случаев коронавируса

В Москве 5826 новых заболевших
Дарина Бухарова
ТАСС

В России за сутки выявили 19 768 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Показатель в первые с начала пандемии превысил 19 000. За сутки зафиксировано 389 летальных исходов, полностью выздоровели 15 567 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 693 454 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.

Вчера, 3 ноября, оперштаб сообщил о 18 648 новых случаев коронавируса. Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит не раньше, чем через месяц, когда суточный прирост числа заразившихся будет составлять 20 000 — 22 000 человек. По прогнозам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондент РАН Александра Горелова, суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России снизится к весне — до показателей, которые были летом 2020 г.

В Москве за сутки выявили 5826 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 852 пациента, скончались 68 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+1031), Подмосковье (+569), Нижегородская (+317) и Архангельская (389) области. В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (445 181), Московская область (89 058) и Санкт-Петербург (65 170).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных