В России за сутки выявили почти 20 000 новых случаев коронавируса

Вчера, 3 ноября, оперштаб сообщил о 18 648 новых случаев коронавируса. Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит не раньше, чем через месяц, когда суточный прирост числа заразившихся будет составлять 20 000 — 22 000 человек. По прогнозам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондент РАН Александра Горелова, суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России снизится к весне — до показателей, которые были летом 2020 г.