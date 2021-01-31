Власть готова снова взяться за регулирование молодежной политики

Подобный сценарий работы с молодежью «Петербургская политика» описывала в 2017 г. в докладе «Поколение Y и поколение Z в поиске собственных мест под солнцем». По мнению Виноградова, попытки столкнуть поколения неэффективны, ведь социологи опровергли «наличие непримиримого конфликта между детьми и родителями». Согласно опросу, проведенному ФОМом в октябре 2020 г., старшее поколение скорее хорошо относится к молодежи (так считает 51% россиян), в обратном уверено лишь 34% опрошенных. В 1999 г. распределение составляло 40% к 47%.