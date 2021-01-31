Власть готова снова взяться за регулирование молодежной политики

Власть готова снова взяться за регулирование молодежной политикиЗа 10 лет после митингов на Болотной площади состав протестующих изменился
Патриарх Кирилл заявил 31 января, в день протестов, организованных сторонниками арестованного политика Алексея Навального, о «кризисе молодого поколения»: «Нередко молодежь наша буквально впадает в безумие». Он призвал подумать, «какими идеями наполнен информпоток».
В ответ на акции протеста 23 января депутат-единоросс Андрей Исаев 26 января предложил доработать закон о молодежной политике. О молодежи и ее участии в политике власти активно заговорили после митингов, организованных сторонниками Навального в марте 2017 г. после выхода фильма «Он вам не Димон» об экс-премьере Дмитрии Медведеве. На слушаниях в Госдуме в мае 2017 г. министр образования Ольга Васильева говорила, что молодежь необходимо приучить «к отторжению антиобщественных форм поведения».
«Поскольку в целом делался акцент на архаизацию, самоизоляцию и запреты, трудно было себе представить, что молодежь этим можно привлечь [на сторону власти]», – отмечает политолог Михаил Виноградов. В преддверии акций в поддержку Навального власти попытались «столкнуть поколения», считает Виноградов: перед акциями в учебных заведениях распространяли призывы к родителям не пускать детей на акции.
Подобный сценарий работы с молодежью «Петербургская политика» описывала в 2017 г. в докладе «Поколение Y и поколение Z в поиске собственных мест под солнцем». По мнению Виноградова, попытки столкнуть поколения неэффективны, ведь социологи опровергли «наличие непримиримого конфликта между детьми и родителями». Согласно опросу, проведенному ФОМом в октябре 2020 г., старшее поколение скорее хорошо относится к молодежи (так считает 51% россиян), в обратном уверено лишь 34% опрошенных. В 1999 г. распределение составляло 40% к 47%.
То, что власти вновь заговорили о молодежи после массовых акций 2020 г., неудивительно, считает старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич: «После [протестов на] Болотной [в 2011–2012 гг.] усилилось внимание к молодежному форуму «Селигер», началось создание образовательного центра «Сириус».
Хотя митинги на Болотной еще не были «молодыми»: перелом по возрастному составу произошел в 2017 г. Движущей силой акций на Болотной стало несогласие с итогами выборов, протесты во многом формировали наблюдатели на выборах, люди состоявшиеся. В 2017 г. людей на улицы вывели уже фильмы Навального, популярные в интернете скорее среди молодежи».
Директор Центра молодежных исследований ВШЭ Елена Омельченко называет отличительной чертой молодежи, которая вышла на акции 23 января, возросший запрос на справедливость из-за ощущения растущего неравенства и чувства, что самореализация вне госструктур все сложнее. С 2011 г. изменился состав политически активных граждан, говорит секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов: «Это около 40 млн человек, которые провели свою политическую жизнь только при Путине. Среди этой молодежи, которая выросла в обществе потребления, имела возможность путешествовать, востребованы политики, которые способны осуществлять быстрые перемены».