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Власть готова снова взяться за регулирование молодежной политики

За 10 лет после митингов на Болотной площади состав протестующих изменился
Анастасия Беляева
Акции в поддержку Алексея Навального снова натолкнули власть на мысли о регулировании молодежной политики /Андрей Гордеев / Ведомости

Патриарх Кирилл заявил 31 января, в день протестов, организованных сторонниками арестованного политика Алексея Навального, о «кризисе молодого поколения»: «Нередко молодежь наша буквально впадает в безумие». Он призвал подумать, «какими идеями наполнен информпоток».

В ответ на акции протеста 23 января депутат-единоросс Андрей Исаев 26 января предложил доработать закон о молодежной политике. О молодежи и ее участии в политике власти активно заговорили после митингов, организованных сторонниками Навального в марте 2017 г. после выхода фильма «Он вам не Димон» об экс-премьере Дмитрии Медведеве. На слушаниях в Госдуме в мае 2017 г. министр образования Ольга Васильева говорила, что молодежь необходимо приучить «к отторжению антиобщественных форм поведения».

«Поскольку в целом делался акцент на архаизацию, самоизоляцию и запреты, трудно было себе представить, что молодежь этим можно привлечь [на сторону власти]», – отмечает политолог Михаил Виноградов. В преддверии акций в поддержку Навального власти попытались «столкнуть поколения», считает Виноградов: перед акциями в учебных заведениях распространяли призывы к родителям не пускать детей на акции.

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Подобный сценарий работы с молодежью «Петербургская политика» описывала в 2017 г. в докладе «Поколение Y и поколение Z в поиске собственных мест под солнцем». По мнению Виноградова, попытки столкнуть поколения неэффективны, ведь социологи опровергли «наличие непримиримого конфликта между детьми и родителями». Согласно опросу, проведенному ФОМом в октябре 2020 г., старшее поколение скорее хорошо относится к молодежи (так считает 51% россиян), в обратном уверено лишь 34% опрошенных. В 1999 г. распределение составляло 40% к 47%.

То, что власти вновь заговорили о молодежи после массовых акций 2020 г., неудивительно, считает старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич: «После [протестов на] Болотной [в 2011–2012 гг.] усилилось внимание к молодежному форуму «Селигер», началось создание образовательного центра «Сириус».

Хотя митинги на Болотной еще не были «молодыми»: перелом по возрастному составу произошел в 2017 г. Движущей силой акций на Болотной стало несогласие с итогами выборов, протесты во многом формировали наблюдатели на выборах, люди состоявшиеся. В 2017 г. людей на улицы вывели уже фильмы Навального, популярные в интернете скорее среди молодежи».

Директор Центра молодежных исследований ВШЭ Елена Омельченко называет отличительной чертой молодежи, которая вышла на акции 23 января, возросший запрос на справедливость из-за ощущения растущего неравенства и чувства, что самореализация вне госструктур все сложнее. С 2011 г. изменился состав политически активных граждан, говорит секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов: «Это около 40 млн человек, которые провели свою политическую жизнь только при Путине. Среди этой молодежи, которая выросла в обществе потребления, имела возможность путешествовать, востребованы политики, которые способны осуществлять быстрые перемены».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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