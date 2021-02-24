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В России выявили 11 749 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 383 заболевших
Наталья Иванкина
Александр Авилов / АГН «Москва»

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 11 749 человек, следует из статистики оперштаба на 24 февраля. Это минимальное значение с 8 октября прошлого года. В целом за время пандемии коронавирус нашли у 4 200 902 россиян.

Умерли за сутки 383 человека с подтвержденным COVID-19. Общее число погибших, зафиксированных оперштабом, достигло 84 430 пациентов. В то же время за последние 24 часа вылечились после заражения 12 218 граждан. В целом на данный момент COVID-19 болеют 364 910 жителей страны.

Вчера коронавирус нашли у 11 823 россиян. Умерли 417 пациентов с COVID-19. 

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Москве — 1417. Умерли за то же время 43 человека с коронавирусом. Общее число заразившихся в столице за все время составляет 972 172. 

Санкт-Петербург является вторым по числу граждан с обнаруженным за 24 часа COVID-19. Там вирус подтвердился у 909 человек. Также в топ-5 вошли Московская (+695), Нижегородская (+397) и Ростовская области (+304). 

По общему числу заразившихся, не считая Москву, лидируют Санкт-Петербург (363 429), Московская (211 789), Нижегородская (95 007) и Свердловская области (76 973).

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия теперь занимает пятое место среди всех стран по количеству жителей с выявленным COVID-19. Ранее она долгое время была на четвертой строчке. На данный момент ее опережают США, где коронавирус был выявлен у 28,3 млн человек, Индия (11 млн), Бразилия (10,2 млн) и Великобритания (4,1 млн). В целом коронавирус обнаружен у 112,1 млн жителей планеты. Из них почти 2,5 млн человек скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных