В России выявили 11 749 новых случаев коронавируса

В России выявили 11 749 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 383 заболевших
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 11 749 человек, следует из статистики оперштаба на 24 февраля. Это минимальное значение с 8 октября прошлого года. В целом за время пандемии коронавирус нашли у 4 200 902 россиян.
Умерли за сутки 383 человека с подтвержденным COVID-19. Общее число погибших, зафиксированных оперштабом, достигло 84 430 пациентов. В то же время за последние 24 часа вылечились после заражения 12 218 граждан. В целом на данный момент COVID-19 болеют 364 910 жителей страны.
Вчера коронавирус нашли у 11 823 россиян. Умерли 417 пациентов с COVID-19.
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Москве — 1417. Умерли за то же время 43 человека с коронавирусом. Общее число заразившихся в столице за все время составляет 972 172.
Санкт-Петербург является вторым по числу граждан с обнаруженным за 24 часа COVID-19. Там вирус подтвердился у 909 человек. Также в топ-5 вошли Московская (+695), Нижегородская (+397) и Ростовская области (+304).
По общему числу заразившихся, не считая Москву, лидируют Санкт-Петербург (363 429), Московская (211 789), Нижегородская (95 007) и Свердловская области (76 973).
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия теперь занимает пятое место среди всех стран по количеству жителей с выявленным COVID-19. Ранее она долгое время была на четвертой строчке. На данный момент ее опережают США, где коронавирус был выявлен у 28,3 млн человек, Индия (11 млн), Бразилия (10,2 млн) и Великобритания (4,1 млн). В целом коронавирус обнаружен у 112,1 млн жителей планеты. Из них почти 2,5 млн человек скончались.