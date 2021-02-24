В России выявили 11 749 новых случаев коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия теперь занимает пятое место среди всех стран по количеству жителей с выявленным COVID-19. Ранее она долгое время была на четвертой строчке. На данный момент ее опережают США, где коронавирус был выявлен у 28,3 млн человек, Индия (11 млн), Бразилия (10,2 млн) и Великобритания (4,1 млн). В целом коронавирус обнаружен у 112,1 млн жителей планеты. Из них почти 2,5 млн человек скончались.