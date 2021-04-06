Клевета перестанет быть делом частного обвинения

Клевета перестанет быть делом частного обвиненияВС предложил не прекращать следствие даже после примирения с потерпевшим
6 апреля пленум Верховного суда (ВС) постановил направить в Госдуму законопроект о внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство. ВС, в частности, предлагает перенести уголовные дела о причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 115 УК), нанесении побоев (ст. 116.1 УК) и клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК) из категории частного в категорию дел частно-публичного обвинения.
Такие дела возбуждаются по заявлению потерпевшего или его представителя, но прекратить их в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым уже нельзя. Свои поправки ВС разработал по поручению президента от 24 октября 2020 г. № Пр-1734. ВС отмечает, что в случае принятия поправок бремя доказывания по уголовным делам перейдет с потерпевших на правоохранительные органы, «что позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения таких преступлений» в ходе обязательного предварительного расследования. Кроме того, это исключит судебное рассмотрение дел, «по которым отсутствует предварительное подтверждение наличия события и состава соответствующего преступления».
Причиной подготовки поправок стало большое число дел, которые прекращаются в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. По ч. 1 ст. 115 УК в 2020 г. осуждено 1616 лиц, а прекратили уголовные дела в связи с примирением потерпевших и обвиняемых в отношении 1519 человек; по ст. 116.1 УК – 1629 и 1355 соответственно. За клевету по ч. 1 ст. 128.1 УК в 2020 г. осудили 56 человек, а 131 дело было прекращено. Как указал ВС, в случае прекращения уголовного дела издержки по делам частного обвинения суд вправе взыскать с лица, по жалобе которого начато производство, а когда речь идет о частно-публичном обвинении, процессуальные издержки возмещаются бюджетом.
«Весьма странным и столь же неоправданным» представляется тождественный подход авторов законопроекта к домашнему насилию и клевете партнеру коллегии адвокатов Pen & Paper Вадиму Клювганту. Клевета традиционно относилась и относится к делам частного обвинения, говорит Клювгант: «Только сам человек, в отношении которого были распространены какие-то сведения, достоверно знает, насколько эти сведения соответствуют действительности и задевают его честь и достоинство. И в зависимости от этого человек сам выбирает способ защиты своих прав: требует опровержения, обращается в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства либо с заявлением о преступлении – клевете – или вообще ничего не предпринимает». Клювгант не исключает ситуации, когда «жертва» и «клеветник» примирились, а государство будет по-прежнему требовать преследования и добиваться его в каких-то своих конъюнктурных интересах, а вовсе не в интересах правосудия.