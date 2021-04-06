Клевета перестанет быть делом частного обвинения

«Весьма странным и столь же неоправданным» представляется тождественный подход авторов законопроекта к домашнему насилию и клевете партнеру коллегии адвокатов Pen & Paper Вадиму Клювганту. Клевета традиционно относилась и относится к делам частного обвинения, говорит Клювгант: «Только сам человек, в отношении которого были распространены какие-то сведения, достоверно знает, насколько эти сведения соответствуют действительности и задевают его честь и достоинство. И в зависимости от этого человек сам выбирает способ защиты своих прав: требует опровержения, обращается в суд с гражданским иском о защите чести и достоинства либо с заявлением о преступлении – клевете – или вообще ничего не предпринимает». Клювгант не исключает ситуации, когда «жертва» и «клеветник» примирились, а государство будет по-прежнему требовать преследования и добиваться его в каких-то своих конъюнктурных интересах, а вовсе не в интересах правосудия.