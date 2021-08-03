Почти 90% врачей говорят о дефиците медицинских кадров

В России в первую очередь не хватает врачей первичного звена здравоохранения – терапевтов, врачей общей практики, педиатров, говорит директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. По оценке центра, до пандемии в первичном звене дополнительно необходимо было 25–30% персонала. Пандемия выявила нехватку инфекционистов и реаниматологов. По данным опроса, 70% врачей полагают, что во время пандемии дефицит кадров в медицинских учреждениях только увеличился, 26% не увидели изменений. Улучшение ситуации с медперсоналом в своих больницах отметило 3% респондентов.