Почти 90% врачей говорят о дефиците медицинских кадров

Почти 90% врачей говорят о дефиците медицинских кадровВо время пандемии проблема усугубилась, показал опрос профсообщества «Врачи РФ»
87% российских врачей сообщили о дефиците медицинских кадров в своих медучреждениях, следует из итогов опроса, проведенного в закрытом профессиональном сообществе «Врачи РФ» (объединяет 650 000 специалистов здравоохранения с медицинским образованием). Лишь 9% респондентов считают, что в их медучреждениях нет проблем с сотрудниками, 4% затруднились ответить на вопрос о дефиците кадров. Опрос проходил с 30 июля, в нем приняло участие 2855 врачей.
Большинство опрошенных (37%) рассказали, что сейчас работают на 1,5 ставки. На одну ставку трудится 27% врачей, на две ставки – 18%, больше двух ставок имеет 12%. При этом, по мнению 47% респондентов, основная причина дефицита кадров – низкие зарплаты. 32% врачей уверены, что всему виной оптимизация здравоохранения и излишняя бюрократизация работы. Лишь 5% считают, что люди уходят из профессии из-за созданного СМИ негативного образа медработника.
В России в первую очередь не хватает врачей первичного звена здравоохранения – терапевтов, врачей общей практики, педиатров, говорит директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. По оценке центра, до пандемии в первичном звене дополнительно необходимо было 25–30% персонала. Пандемия выявила нехватку инфекционистов и реаниматологов. По данным опроса, 70% врачей полагают, что во время пандемии дефицит кадров в медицинских учреждениях только увеличился, 26% не увидели изменений. Улучшение ситуации с медперсоналом в своих больницах отметило 3% респондентов.
В отличие от западных стран в российских медучреждениях мало инженеров, программистов, менеджеров, которые помогают обеспечивать работу медиков, в том числе в условиях цифровизации, отмечает Шишкин. Основная проблема дефицита кадров кроется в отсутствии долгосрочного планирования в сфере здравоохранения, считает эксперт: «Система работает на один, максимум на два года вперед по заявкам от медицинских организаций».
В пресс-службе Минздрава на момент сдачи номера в печать не ответили на запрос об оценке ведомством уровня нехватки медицинских кадров.