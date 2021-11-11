Учителям не хватило современного оборудования во время пандемии

Учителям не хватило современного оборудования во время пандемииПо данным ВШЭ, не все педагоги и родители довольны качеством школьной инфраструктуры
Пандемия коронавируса привела к массовому переходу школ на дистанционное обучение и это изменило представление об инфраструктуре школьного образования, говорится в проведенном экспертами НИУ ВШЭ исследовании «Мониторинг экономики образования» за 2020–2021 гг. Пандемия показала важность организации образовательного процесса «за рамками школьных зданий», оборудования рабочих мест в домашних условиях у школьников и педагогов, организации сетевого обучения.
«Школы по большей части были достаточно неплохо готовы к пандемии в плане инфраструктуры. Имеется в виду наличие компьютеров (в 2020 г. – 6,2 ученика на один компьютер. – «Ведомости»), скоростной интернет. Эта инфраструктура использовалась, когда школьники находились на удаленном режиме. Более того, в ряде регионов школьную технику давали семьям, в которых не было своей», – отмечает ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Сергей Заир-Бек. В остальном форсирования работы по техническому переоснащению школ не было, говорит он.
При этом 26,6% опрошенных НИУ ВШЭ учителей (8500 во всех федеральных округах) называют плохую ресурсную и техническую базу (состояние библиотек, техники, лабораторий) в качестве одного из самых серьезных факторов, негативно влияющих на их отношение к школе. Чаще всего (29,7%) на эту проблему указывают педагоги из сельской местности, реже всего – из Москвы (13,8%). К примеру, учителя отметили, что в их школах отсутствует «современная библиотека с компьютерным оборудованием и выходом в интернет» (всего – 49,4%, для сельских школ – 55%), «цифровое оборудование и высокоскоростной интернет» (всего – 44,7%, для сельских школ– 52,2%).
С 56% в 2005 г. до 90% в 2020 г.
выросло число школ с полным благоустройством (теплыми туалетами, водопроводом, отоплением)
По данным НИУ ВШЭ, который опирался на статистику профильных ведомств, перед началом пандемии COVID-19 доля школ, оснащенных оборудованием для доступа к сети интернет, достигала 99%. При этом около 16% имели скорость подключения ниже 1 Мбит/с, а в прошлом учебном году таких было 10,4%. Директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что «недостаточно отрапортовать о подключении школ к интернет-каналу, необходимо обеспечить разводку интернета внутри, оснастить классы, преподавателей и учеников гаджетами». Задача оснащения школ сейчас находится в стадии решения, говорит председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
Опрошенные родители (9400 в разных федеральных округах) так же указывают на проблему инфраструктуры. Но если для москвичей главный фактор недовольства школой – плохая организация питания (27%), то для жителей сельской местности это как раз «плохая ресурсная и техническая база школ» (21,2%). Бывший заместитель руководителя Рособрнадзора, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечает, что школами управляют муниципалитеты и во время пандемии выявилось много несостыковок: «Где взять бюджет на покупку техники для учителей, какие онлайн-платформы использовать? Отдельный вопрос – малообеспеченные семьи, которые не могут позволить себе планшет или компьютер для обучения детей. Это никак не субсидируется».