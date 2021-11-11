Учителям не хватило современного оборудования во время пандемии

При этом 26,6% опрошенных НИУ ВШЭ учителей (8500 во всех федеральных округах) называют плохую ресурсную и техническую базу (состояние библиотек, техники, лабораторий) в качестве одного из самых серьезных факторов, негативно влияющих на их отношение к школе. Чаще всего (29,7%) на эту проблему указывают педагоги из сельской местности, реже всего – из Москвы (13,8%). К примеру, учителя отметили, что в их школах отсутствует «современная библиотека с компьютерным оборудованием и выходом в интернет» (всего – 49,4%, для сельских школ – 55%), «цифровое оборудование и высокоскоростной интернет» (всего – 44,7%, для сельских школ– 52,2%).