Предложения Татьяны Голиковой увеличат спрос на услуги частных лабораторий

Предложения Татьяны Голиковой увеличат спрос на услуги частных лабораторийАльтернативой вакцинации будет регулярная сдача тестов на антитела
13 декабря зампред правительства Татьяна Голикова на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» объявила, что россияне, переболевшие ковидом после 1 января 2021 г., но не обратившиеся за медицинской помощью, смогут также получить QR-код на год после прохождения качественного теста на антитела (в таком тесте нужно подтвердить не уровень антител, а факт их наличия). Без ПЦР-теста срок действия сертификата переболевшего будет составлять лишь полгода. Кроме этого для посещения общественных мест люди с медотводами от вакцинации должны будут предоставлять отрицательные ПЦР-тесты, отметила вице-премьер.
В аппарате Голиковой не стали уточнять, какие именно лаборатории будут выполнять исследования и за чей счет. «Информация будет позднее, пока все прорабатывается», – сказала «Ведомостям» ее представитель. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина уверена, что регионы будут оплачивать тестирование, если это позволят их возможности. В Роспотребнадзоре не ответили на вопросы о готовности российских частных и государственных лабораторных служб к повышению спроса.
Мощности российских центров лабораторной диагностики справятся с возросшим спросом на тестирование, уверен директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Причем основной интерес потребителей будет сосредоточен на предложении частного сектора, считает эксперт. Как подсчитали опрошенные «Ведомостями» эксперты, доработка правительственного законопроекта может увеличить спрос на тестирование на антитела в частных лабораториях на 30%.
Лидер рынка 2020 г. по обороту (25 млрд руб.) группа «Инвитро» ожидает увеличения суточного числа выполняемых ПЦР-исследований на коронавирус и тестов на антитела на 35% до 29 700 единиц, заявил представитель компании. Сейчас компания выполняет в России около 10 000 ПЦР-тестов в день, а суточный объем тестов на антитела в зависимости от дня недели составляет от 7000 до 12 000 штук. Беспалов также считает, что предложения Голиковой могут увеличить число выполняемых тестов на антитела и ПЦР-тестов в лабораториях в среднем на 30%.
Российский рынок лабораторной диагностики практически никем не изучается на постоянной основе, поэтому достоверных оценок его размера на текущий момент нет, сетует Беспалов. По данным BusinesStat, в 2020 г. число клинико-лабораторных исследований в государственных и коммерческих медицинских организациях составило почти 331 млн единиц против 279,7 млн единиц годом ранее. Об этом сообщал аналитический центр Vademecum. Согласно его подсчетам, ПЦР-исследования на коронавирус и антитела к вирусу в 2020 г. составили около 2/3 выручки сетей.
Представитель лабораторий «Гемотест», второй после «Инвитро» компании по обороту в России (выручка в 2020 г. – 17,6 млрд руб.), отказался от комментариев. Представитель группы KDL (выручка в 2020 г. – 8,8 млрд руб.) тоже прогнозирует повышение спроса на тесты на антитела IgG к коронавирусу на 30%, в том числе из-за ограниченности ресурсов муниципальных поликлиник. «Ведомости» также направили запросы в другие крупные лабораторные сети.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, в свою очередь, считает, что качественного теста на антитела, подтверждающего только факт их наличия или отсутствия, будет недостаточно для защиты человека от коронавируса. По его мнению, требуется методика с количественными критериями уровня антител для разных тест-систем. Только после ее появления можно будет оценить рост потока пациентов в коммерческие лаборатории, сказал он «Ведомостям».
На фоне принятия законопроекта о QR-кодах Беспалов из RNC Pharma не исключил нехватку реагентов и тест-систем на первых порах и, как следствие, возникновение очередей на тестирование. Коммерческий директор группы компаний «Инвитро» Маргарита Файкова заявила, что сеть готова к возможному взрывоопасному спросу: логистические цепочки оптимизированы, а сотрудники лабораторных комплексов подготовлены. Представитель KDL также уверен, что мощности их лаборатории справятся.
По первоначальной редакции законопроекта, QR-коды для общепита и других публичных мест будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 г., конкретный их перечень будут устанавливать региональные власти. Законопроект был внесен в Госдуму 12 ноября, а его первое чтение назначено на 16 декабря.
Решение доработать ко второму чтению правительственный законопроект об обязательных QR-кодах для общественных мест, о котором объявили 13 декабря утром представители Белого дома и Госдумы, сказалось на жителях регионов России в тот же день. Правительство Калужской области вечером 13 декабря объявило о переносе введения QR-кодов в регионе с 15 декабря 2021 г. на 15 января 2022 г.
Фокус-группы ранее показывали четкий общественный запрос, чтобы QR-коды выдавали переболевшим, сказал «Ведомостям» руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов. Половина из тех, кто не делал и не собирался делать прививки от ковида (порядка 30%), заявляли, что они переболели, следует из опроса 1600 россиян в 80 городах, проведенного в конце ноября. При этом 40% респондентов сообщили, что прошли вакцинацию, а остальные 30% собирались ее сделать. Мамонов считает, что, несмотря на введение ПЦР-тестов для переболевших, число людей, которые будут вакцинироваться от коронавируса и получать QR-коды, продолжит расти.