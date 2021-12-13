Предложения Татьяны Голиковой увеличат спрос на услуги частных лабораторий

13 декабря зампред правительства Татьяна Голикова на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» объявила, что россияне, переболевшие ковидом после 1 января 2021 г., но не обратившиеся за медицинской помощью, смогут также получить QR-код на год после прохождения качественного теста на антитела (в таком тесте нужно подтвердить не уровень антител, а факт их наличия). Без ПЦР-теста срок действия сертификата переболевшего будет составлять лишь полгода. Кроме этого для посещения общественных мест люди с медотводами от вакцинации должны будут предоставлять отрицательные ПЦР-тесты, отметила вице-премьер.