Как признание антител от иностранных прививок повлияет на вакцинный туризм

«Признание» российскими властями антител к ковиду после прививки иностранными вакцинами не приведет к росту числа желающих привиться за границей и не повлияет на рынок отечественных вакцин, заявил «Ведомостям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Это позитивная новость, говорит доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, но выезжать за границу, по его мнению, будут люди, которые уже вакцинированы российскими препаратами.