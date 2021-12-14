Как признание антител от иностранных прививок повлияет на вакцинный туризм

Как признание антител от иностранных прививок повлияет на вакцинный туризмЗа границу поедут в первую очередь те, кто уже поставил «Спутник V», считают эксперты
«Признание» российскими властями антител к ковиду после прививки иностранными вакцинами не приведет к росту числа желающих привиться за границей и не повлияет на рынок отечественных вакцин, заявил «Ведомостям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Это позитивная новость, говорит доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, но выезжать за границу, по его мнению, будут люди, которые уже вакцинированы российскими препаратами.
Беспалов отмечает, что доля привитых иностранными вакцинами россиян в «общей популяции» небольшая: это те, кто регулярно совершает деловые поездки или постоянно проживает за границей. Данная категория людей не является целевой аудиторией для «Спутника V», говорит эксперт. Население России, по его мнению, не начнет отказываться от отечественных вакцин в пользу зарубежных препаратов.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной, пока не предполагается создание какого-либо перечня зарубежных вакцин, антитела от которых будут «признавать» в России. Препарат может быть любым, важен сам факт наличия антител к коронавирусу у привитого человека. По словам Вознесенского, прежде чем делать выводы, нужно понять «алгоритм признания или непризнания сертификатов других вакцин».
В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой не ответили на вопрос о том, антитела от каких иностранных вакцин будут предпочтительны для получения QR-кодов.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин не исключает повышения спроса на вакцинные туры за рубеж из-за задержек с одобрением отечественных вакцин Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Спрос на вакцинный туризм может повысится в случае, если на фоне желания россиян путешествовать затянется процесс одобрения отечественных вакцин EMA и ВОЗ, говорит Горин. В сентябре туроператоры, специально организующие подобные поездки, получали десять заявок, в декабре они получают уже 50 заявок, оценил спрос Горин.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отмечает, что не только туроператоры занимаются вакцинными турами. Скорее, люди самостоятельно делают такие путешествия, чем и объясняется отсутствие обобщенной статистики. Но если решение признавать антитела от зарубежных вакцин будет принято, то это шаг, который позволит количество таких туров и поездок увеличить, сказал он, затруднившись оценить их объем.
У россиян востребована не столько вакцинация от коронавируса зарубежными вакцинами, сколько ревакцинация, отмечает Горин. Среди популярных направлений для такого туризма – Сербия, Хорватия, Болгария, Греция. По словам Горина, выездным вакцинальным туризмом занимаются «Русский экспресс», PAC GROUP. Последняя, например, организовывает туры в Сербию, где предусмотрена бесплатная вакцинация иностранцев препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm, сообщала 16 ноября Ассоциация туроператоров России.
Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,8%, полный цикл вакцинации прошли 68,8 млн человек, одним компонентом – 75,5 млн человек, сообщила 13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.
14 декабря комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал поддержать в первом чтении законопроект правительства об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. В заключении комитета практически нет критики и предложений ко второму чтению.
Правительство должно будет обеспечить «высокую степень защиты информации», а также ее оперативную «передачу из медицинских организаций, особенно при передаче сведений о военнослужащих и приравненных к ним гражданам», говорится в документе. Наличие антител у переболевших ковидом на дому людей должно быть достаточно для выдачи QR-кодов.
13 декабря на встрече с депутатами Голикова говорила, что россияне, привившиеся иностранной вакциной от коронавируса, после подтверждения наличия антител смогут претендовать на сертификат сроком на полгода. В заключении комитета это решение специально не отмечено.
Высказывания Голиковой в Госдуме не означают одобрения зарубежных вакцин, пояснил 13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Признаваться будут антитела, а не вакцины».