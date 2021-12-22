Конституционный суд впервые оценит один из аспектов пенсионной реформы

Жалоба Котловой обусловлена тем, что сопутствующие реформе нормативные акты дали таким гражданам право на получение дополнительной социальной поддержки. Меры поддержки были продиктованы повышением возраста выхода на пенсию. Для женщин он был увеличен с 55 до 60 лет. При этом возраст, дающий право на получение ряда социальных услуг, сохранился прежним, а Котловой исполнилось 55 лет в марте 2019 г. Котлова сама подсчитала, что государство должно компенсировать разницу в 28 000 руб. Этот долг у государства копился перед заявителем до момента обращения его в суд первой инстанции в сентябре 2019 г. «Единственным основанием для отказа [в дополнительных выплатах] явилась дата признания меня безработной», – указала сама Котлова в жалобе (безработной она была с 15 мая 2018 г. по 23 сентября 2019 г.).