Конституционный суд впервые оценит один из аспектов пенсионной реформы

Конституционный суд впервые оценит один из аспектов пенсионной реформыСуд исследует применение закона к безработным, признанным гражданами предпенсионного возраста после реформы
Жалоба на один из аспектов пенсионной реформы 2018 г. впервые принята к рассмотрению Конституционным судом (КС) («Ведомости» ознакомились с копией документа). Пройдя все инстанции, в КС обратилась 57-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина Котлова. В 2020 г. она подала иск к городскому центру занятости населения, в котором требовала пособия в размере 11 280 руб. в качестве безработного гражданина предпенсионного возраста вместо назначенных 8000 руб. как для обычного безработного. Свое требование она объясняла тем, что в рамках проведения пенсионной реформы в законодательстве появилось понятие «граждан предпенсионного возраста», которому она соответствует. Закон вступил в силу 1 января 2019 г.
Жалоба Котловой обусловлена тем, что сопутствующие реформе нормативные акты дали таким гражданам право на получение дополнительной социальной поддержки. Меры поддержки были продиктованы повышением возраста выхода на пенсию. Для женщин он был увеличен с 55 до 60 лет. При этом возраст, дающий право на получение ряда социальных услуг, сохранился прежним, а Котловой исполнилось 55 лет в марте 2019 г. Котлова сама подсчитала, что государство должно компенсировать разницу в 28 000 руб. Этот долг у государства копился перед заявителем до момента обращения его в суд первой инстанции в сентябре 2019 г. «Единственным основанием для отказа [в дополнительных выплатах] явилась дата признания меня безработной», – указала сама Котлова в жалобе (безработной она была с 15 мая 2018 г. по 23 сентября 2019 г.).
Представители центра занятости населения Санкт-Петербурга в судах ссылались на позицию Министерства труда: согласно разъяснениям ведомства, право на повышенные гарантии возникает лишь у определенной группы граждан предпенсионного возраста – получивших статус безработного после января 2019 г. Поэтому сейчас заявительница оспаривает в КС применение закона по отношению к таким, как она, – безработным, но признанным гражданами предпенсионного возраста после вступления в силу закона. Суды до КС не изучали совокупность этих факторов, говорится в жалобе заявителя.
При признании заявительницы безработной в 2018 г. действовал другой порядок определения размеров пособия по безработице, сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда: «В прежней редакции закона о занятости населения отсутствовала норма, предусматривающая установление периода выплаты пособия по безработице и его размера для такой категории, как граждане предпенсионного возраста. Поэтому изменения размера назначенного пособия по безработице для зарегистрированных в качестве безработных в 2018 г. с 1 января 2019 г. производились в пределах ранее установленной величины пособия по безработице».
«В России примерно 10,1 млн предпенсионеров, из них около 6 млн – безработные», – говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Не одна только заявительница попала в подобную ситуацию, говорит управляющий партнер АБ НБ Нина Боер: «Но сложно посчитать, какая дополнительная нагрузка ляжет на бюджет, если КС станет на сторону заявителя. То есть буквально – может ли Россия позволить себе проявить милость, учитывая, что суть спора – изменение размера пособия с 8000 до 11 000 руб.».
В 2019 г. оспорить весь закон о пенсионной реформе пытались депутаты Госдумы от КПРФ. Свои подписи под запросом в КС оставляли также депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР. По их мнению, поправки в пенсионное законодательство противоречили положениям Конституции, поскольку необоснованно вводили нормы о повышении пенсионного возраста, что ухудшало и умаляло права граждан на социальное обеспечение по старости. КС не стал принимать жалобу к рассмотрению. В отказном определении он указал, что пенсионная реформа является прерогативой законодателя, а Конституция «не исключает возможности изменения пенсионного возраста».
Партнер и руководитель практики трудового права GRATA International Михаил Герман подчеркивает, что в постановлении по жалобе Котловой КС должен конкретизировать понятие лиц предпенсионного возраста, которое появилось в рамках пенсионной реформы. По его словам, решение сможет определить их правовой статус в контексте социальных отношений и их права на социальные гарантии. По его словам, тогда постановление КС затронет не только категорию безработных граждан предпенсионного возраста, но и всех остальных лиц этого возраста в последующем. Герман отмечает, что это первый случай, когда КС принял решение рассмотреть новый порядок исчисления пенсий, а также вопросы лиц предпенсионного возраста и их право на гарантии.
Подача новой жалобы не означает, что суд обязательно примет какие-то знаковые решения для всей пенсионной системы, полагает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но если это все же произойдет, то для широкого круга граждан это потенциально может значить, что со временем для них будет пересчитан размер пособия, допускает Горбунов.