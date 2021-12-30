Защита Юрия Дмитриева попросит конкретизировать статью о насилии

Но в 2012 г. были внесены изменения, направленные на ужесточение законодательства, говорит Агальцова: в частности, к насильственным действиям сексуального характера отнесли и любые развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего возраста 12 лет. В итоге количество попадающих под нее действий было сильно расширено. «Они тоже должны наказываться, но не 12 годами лишения свободы, учитывая, что за убийство можно получить от семи», – уточняет Агальцова. Сейчас все, что совершается с лицом, не достигшим 12-летнего возраста, попадает под п. «б» ч. 4 ст. 131 УК (изнасилование потерпевшей до 14 лет) или п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица до 14 лет).