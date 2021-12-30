Защита Юрия Дмитриева попросит конкретизировать статью о насилии

Защита Юрия Дмитриева попросит конкретизировать статью о насилииПодать жалобу в Конституционный суд адвокаты собираются весной
Защита карельского историка-краеведа Юрия Дмитриева начала подготовку к обжалованию в Конституционном суде России (КС) ст. 132 Уголовного кодекса (УК) (насильственные действия сексуального характера). Жалоба в КС будет подана весной, сказал «Ведомостям» один из представителей Дмитриева, Марина Агальцова. Петрозаводский городской суд Карелии 27 декабря признал 65-летнего Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии, совершении развратных действий и незаконном хранении оружия. По совокупности с ранее назначенным наказанием в 13 лет лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
Дмитриева задержали в конце 2016 г. Тогда полиция после обыска у него дома нашла фотографии его приемной малолетней дочери – девочка, которой на снимках было от 4 до 7 лет, была без одежды. Краеведу предъявили обвинение по п. «в», ч. 2 ст. 242.2 УК (изготовление детской порнографии), ст. 135 УК (совершение развратных действий; вменялась дважды в разных редакциях) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия) – в его доме нашли часть охотничьего ружья ИЖ-5.
Фотографии приемной дочери, как говорил Дмитриев, он делал для «дневника здоровья» на случай возможных претензий со стороны органов опеки: по его словам, бывшая жена когда-то сделала девочке компресс через газету, а в детском саду следы типографской краски приняли за синяки. При одной из проверок Центр социокультурных экспертиз и нашел признаки порнографии в девяти снимках на компьютере Дмитриева из более чем двухсот. Повторная экспертиза Института психиатрии имени Сербского признаков порнографии в фотографиях не нашла.
По итогам приговора адвокаты Дмитриева планируют оспорить конституционность ст. 132 УК о насильственных действиях сексуального характера. По словам Агальцовой, сейчас под этот состав подходят любые действия с несовершеннолетним, в которых есть намек на секс: «Эта статья в УК идет сразу после ст. 131 (изнасилование). Когда ее задумывали, подразумевалось, что по ней будут квалифицироваться такие действия, как, например, изнасилования различными предметами».
Но в 2012 г. были внесены изменения, направленные на ужесточение законодательства, говорит Агальцова: в частности, к насильственным действиям сексуального характера отнесли и любые развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего возраста 12 лет. В итоге количество попадающих под нее действий было сильно расширено. «Они тоже должны наказываться, но не 12 годами лишения свободы, учитывая, что за убийство можно получить от семи», – уточняет Агальцова. Сейчас все, что совершается с лицом, не достигшим 12-летнего возраста, попадает под п. «б» ч. 4 ст. 131 УК (изнасилование потерпевшей до 14 лет) или п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица до 14 лет).
Поправки 2012 г. принимали на фоне активной борьбы с преступлениями, совершаемыми против половой неприкосновенности детей, говорит юрист Дарьяна Грязнова. Но законодательство, как отмечает она, получилось несовершенным: правоприменительная практика не имеет универсальных рекомендаций по толкованию этого термина. «Если лицо совершило интеллектуальные [бесконтактные] развратные действия, например отправило во «В контакте» ссылку на ролик порнографического содержания в отношении лица, не достигшего 12 лет, и знало о таком возрасте потерпевшего, то ответственность наступит по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК. А это лишение свободы на срок от 12 до 20 лет», – говорит Грязнова. Для защиты несовершеннолетних необходима комплексная реформа, уверена она.
«Статья 132 УК действительно изложена весьма обобщенно, – говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков. – Конечно, прописать в законе конкретные действия, за которые положена конкретная санкция, тоже невозможно, но в данном случае норма предполагает дикую санкцию за большое количество в том числе формально попадающих туда действий».
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев заявил «Ведомостям», что при вынесении приговора Дмитриеву суд справедливо учел такие «косвенные признаки», как «наличие у Дмитриева в компьютере порнографических фильмов с участием несовершеннолетних».