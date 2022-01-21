Обвиненный в коррупции замминистра транспорта Токарев пробудет в СИЗО до весны

Также в деле Токарева фигурирует бывший глава «Спецтрансстроя» и бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян. В прошлом ноябре у него провели обыски, а его самого задержали в Москве, после чего перевезли в Иркутск, где отправили под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве. Защита Рейльяна пыталась обжаловать избранную для него меру пресечения, но Иркутский областной суд напомнил, что обвиняемый незадолго до своего задержания обращался в визовый центр иностранного государства, что явно свидетельствовало о его планах скрыться от следствия.