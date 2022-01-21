Обвиненный в коррупции замминистра транспорта Токарев пробудет в СИЗО до весны

Обвиненный в коррупции замминистра транспорта Токарев пробудет в СИЗО до весныСледствие заявило о его связях с преступным миром и наличии вида на жительство в Чехии
Хорошевский районный суд Москвы отправил в следственный изолятор до 18 марта заместителя министра транспорта Владимира Токарева, задержанного два дня назад и обвиненного в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК). По версии полицейского следствия, он, будучи заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой» в 2016-2018 гг., обеспечил заключение фиктивных договоров для вывода денег при реконструкции обходного участка железной дороги в Краснодарском крае.
Заседание по избранию меры Хорошевский райсуд проводил без присутствия прессы – об этом просили адвокаты обвиняемого, ссылаясь на разглашение тайны следствия и состояние его здоровья.
Уголовное дело, по которому стал обвиняемым Токарев, расследует управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Чиновника задержали 19 января, а на следующий день предъявили ему обвинение.
По версии следствия, в 2016-2018 гг., Токарев обеспечил заключение контракта между якобы подконтрольным ему «Главстройинвестом» и «Спецтрансстроем». Правоохранители считают, что он заранее знал о невозможности «Главстройинвеста» выполнить свои обязательства, а перечисленные ему деньги вывели на счета подконтрольных юрлиц. Ущерб от этих действий оценивается в 523 млн руб.
Обосновывая ходатайство о заключении Токарева под стражу, следствие отметило его возможности скрыться: у заместителя министра, по данным МВД, есть вид на жительство в Чехии. Правоохранители также упоминали о его телефонных переговорах с чешскими консалтинговыми компаниями, которые занимаются поддержкой предпринимателей, что также, по мнению следователей, могло бы помочь Токареву избежать ответственности. О его возможности повлиять на расследование, по мнению следствия, говорят и его обширные связи в криминальных кругах, в том числе с членами тамбовской ОПГ.
В качестве альтернативы защита Токарева просила суд избрать для него домашний арест или залог. Как рассказал «Ведомостям» адвокат обвиняемого Илья Стрелков, своей вины его подзащитный не признал. Постановление об избрании меры пресечения будет обжаловаться в Мосгорсуде.
Также в деле Токарева фигурирует бывший глава «Спецтрансстроя» и бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян. В прошлом ноябре у него провели обыски, а его самого задержали в Москве, после чего перевезли в Иркутск, где отправили под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве. Защита Рейльяна пыталась обжаловать избранную для него меру пресечения, но Иркутский областной суд напомнил, что обвиняемый незадолго до своего задержания обращался в визовый центр иностранного государства, что явно свидетельствовало о его планах скрыться от следствия.
Изначально дело Рейльяна возбуждалось по статье о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), а позднее было объединено в одно производство с делом о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Обвинение Рейльяну предъявлялось уже в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Представитель Минтранса заявил, что министерство оказывает содействие проверяющим органам в полном объеме. На сайте ведомства Токарев по-прежнему значится заместителем министра, аналогичную должность он называл в ответ на вопрос суда о месте работы.
Владимир Токарев родился в Белгороде, ему 44 года. Он выпускник Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, кандидат экономических наук. Свою карьеру Токарев начинал в УВД Белгородской области. В 2004−2006 гг. был замначальника дирекции по экономике и бюджетированию «Вагонреммаш» ОАО РЖД. В 2014–2016 гг. занимал руководящие должности в «Русгидро». В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора «Спецтрансстроя».
Заместителем министра транспорта Токарев стал 22 ноября 2018 г. В 2020–2021 гг. на этой должности руководил Федеральным агентством железнодорожного транспорта.