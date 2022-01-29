Негативный сценарий роста заболеваемости коронавирусом стал реальностью

Негативный сценарий роста заболеваемости коронавирусом стал реальностьюБолее 100 000 человек заболели COVID-19 в России за прошлые сутки
Число новых заражений коронавирусом в России за 28 января выросло на 15% к предыдущему дню и составило абсолютный рекорд за всю пандемию – 113 122 случая в сутки. Об этом отчитался в субботу федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Негативный сценарий, который предполагает превышение отметки 100 000 новых заражений в сутки, сбылся за 2,5 недели. О нем главный государственный санитарный врач России Анна Попова предупреждала 11 января.
Количество госпитализаций в стране за 28 января выросло на 3,7% к предыдущему дню, до 14 570 человек в сутки. За этот же день умерли 668 человек. Оперативный штаб фиксирует новый заразный штамм «омикрон» уже в 78 из 85 регионов страны, то есть за три дня он распространился еще на шесть субъектов. На совещании президента с членами правительства 26 января вице-премьер Татьяна Голикова докладывала, что в 47,9% заболеваний связаны с «дельтой», а 52,1% – с «омикроном» и другими штаммами.
Самая высокая заболеваемость коронавирусом по-прежнему наблюдается в Москве (плюс 26 488 заболевших за прошлые сутки), Санкт-Петербурге (14 939) и в Московской области (14 939). В этих регионах «омикрон», по данным местных властей, доминирует. Следом высокий уровень суточной заболеваемости показывают Ханты-Мансийский автономный округ (2978), Пермский край (2588) и Свердловская область (2562).
Из-за появления «омикрона» картина пятой волны коронавируса сильно отличается от предыдущих. «Омикрон» инфицирует привитых, ранее переболевших и всех тех, кто сумел избежать заражения предыдущими штаммами, рассказал «Ведомостям» инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков. По мнению заместителя главного врача филиала сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Елены Ткач, около 30% может болеть «омикроном» бессимптомно.
Более легкое течение инфекции при заражении штаммом «омикрон» по сравнению с «дельтой» сместило нагрузку со стационаров на амбулаторное звено. Нехватка кадров амбулаторно-поликлинической помощи сильно заметна, сказала «Ведомостям» директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Вызовы врача на дом по программе государственных гарантий поликлиники должны принимать за сутки, а в реальности они могут не обслуживаться неделю», — сетует она.
В поликлинической помощи действительно большой перегруз, говорит директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. Например, 24 января губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о росте ежедневных вызовов врачей на дом до 50 000 из-за распространения «омикрона». В допандемийное время этот показатель был на уровне 5000–7000 вызовов в день, цитировал слова Воробьева ТАСС.
Представитель Минздрава России не ответил на вопрос «Ведомостей», какое количество врачей российских поликлиник сейчас заняты лечением пациентов с коронавирусом.
По словам Шишкина, нагрузку на медиков можно частично снизить за счет онлайн-консультаций. «В Москве это уже начали делать», – добавил он.
В других странах организаторы здравоохранения привлекают к работе в поликлиниках студентов и фармацевтов, отмечает Попович. На совещании с президентом 26 января Голикова говорила, что дополнительно медицинскую помощь в России будут оказывать почти 88 500 человек, которые ранее не были задействованы в такой работе, включая студентов.
Еще одно важное отличие «омикрона» – им чаще, чем «дельтой», заражаются дети, рассказал «Ведомостям» ведущий медицинский эксперт Nika Medical Center Israel по странам Евросоюза и России Станислав Демин. Инфекция у них протекает так же, как и у взрослых, но болеют они быстрее за счет особенностей иммунитета.
Во время доминирования штамма «дельта» доля детских госпитализаций составляла не более 2% в их общей структуре, говорит гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. Доля же госпитализаций детей во время пятой волны, по данным столичного оперштаба на 25 января, в Москве составила 11%. Власти увеличивают число детских коек, но есть другая проблема – нехватка медицинского персонала: врачи и медсестры, которые должны оказывать помощь, тоже болеют, отметил Демин.