Негативный сценарий роста заболеваемости коронавирусом стал реальностью

Количество госпитализаций в стране за 28 января выросло на 3,7% к предыдущему дню, до 14 570 человек в сутки. За этот же день умерли 668 человек. Оперативный штаб фиксирует новый заразный штамм «омикрон» уже в 78 из 85 регионов страны, то есть за три дня он распространился еще на шесть субъектов. На совещании президента с членами правительства 26 января вице-премьер Татьяна Голикова докладывала, что в 47,9% заболеваний связаны с «дельтой», а 52,1% – с «омикроном» и другими штаммами.