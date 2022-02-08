Водителей ждет ужесточение наказания за вождение без прав

Предложения по ужесточению наказания для лишенных прав водителей вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая представила 8 февраля на заседании рабочей группы Госдумы по подготовке изменений в законодательство, устанавливающих ответственность за опасное вождение. Она рассказала, что в первом полугодии 2021 г. суды рассмотрели 52 607 дел по факту управления транспортными средствами лицами, которые были лишены права управления, в 2020 г. судами было рассмотрено более 91 000 дел, что на 25% превысило показатели 2019 г. (72 000 дел). Сейчас по ст. 12.7 КоАП для водителей, лишенных права управления транспортным средством, предусмотрен штраф в размере 30 000 руб. и другие виды наказания.