В каких научных сферах россияне ждут прорывов

В каких научных сферах россияне ждут прорывовРечь идет о сферах, которые касаются самих граждан
Среди отраслей науки, в которых сейчас больше всего нужны открытия, россияне называют медицину и биологию (56%), психологию и воспитание (21%). Это следует из всероссийского опроса, который провел Институт современных медиа по заказу телеканала «Наука» (результаты есть у «Ведомостей»).
Люди в целом склонны надеяться на практические результаты достижений науки, поэтому успехи медицины не уходят с первого места, говорит ведущий аналитик Фонда общественного мнения Григорий Кертман. Когда речь идет о медицине, россияне надеются на победу над онкологическими заболеваниями, создание эффективных лекарств, борьбу с вирусными инфекциями, такими как коронавирус, следует из итогов опроса. Родители в период пандемии испытали чувство растерянности и непонимания современных детей, поэтому логично, что людей интересует воспитание детей и психология, добавляет директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.
Следующие по популярности у россиян направления – новые технологии и нанотехнологии (20%), космос и авиация (17%), автомобилестроение (16%), IT-технологии и электроника (15%). Только 13% опрошенных рассчитывают увидеть успехи в области математики, физики и химии, 12% надеются на прорывы в экономической науке.
В отрасли нанотехнологий россияне ожидают, согласно данным опроса, появления нанороботов, разработку искусственных органов, усовершенствованных 3D-принтеров, новых материалов. От космической науки продолжают ждать активного изучения и освоения космоса, полетов на Марс и Луну, развития космической техники и телескопов, новых достижений в сфере безопасности полетов. От IT-технологий ждут создание более мощных и быстрых компьютеров, внедрения в повседневную жизнь роботов и искусственного интеллекта.
В точных науках нужны новые открытия и прогресс в квантовой и атомной физике, говорят опрошенные. А от экономики ждут решения экономических проблем и устранения социального неравенства вкупе с ростом уровня жизни. Научные разработки сейчас идут и в фундаментальных, и в прикладных науках – между ними есть баланс, заявил «Ведомостям» вице-президент РАН Алексей Хохлов. Он перечислил, чего ждут от науки сами ученые: «Прежде всего, фундаментальных открытий, связанных с постижением того, как устроена природа. И всех интересует вопрос появления жизни – как она возникает с молекулярной точки зрения, как начинают проявляться элементарные процессы, связанные с жизнью». Что касается практических применений научных открытий, то человечество стало свидетелем быстрого создания вакцин от коронавируса, указал академик.