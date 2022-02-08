В каких научных сферах россияне ждут прорывов

В точных науках нужны новые открытия и прогресс в квантовой и атомной физике, говорят опрошенные. А от экономики ждут решения экономических проблем и устранения социального неравенства вкупе с ростом уровня жизни. Научные разработки сейчас идут и в фундаментальных, и в прикладных науках – между ними есть баланс, заявил «Ведомостям» вице-президент РАН Алексей Хохлов. Он перечислил, чего ждут от науки сами ученые: «Прежде всего, фундаментальных открытий, связанных с постижением того, как устроена природа. И всех интересует вопрос появления жизни – как она возникает с молекулярной точки зрения, как начинают проявляться элементарные процессы, связанные с жизнью». Что касается практических применений научных открытий, то человечество стало свидетелем быстрого создания вакцин от коронавируса, указал академик.