Кандидатов в волонтеры в Донбассе проверят на стрессоустойчивость и коммуникабельность

Представитель Росмолодежи ранее говорил «Ведомостям», что в пунктах временного размещения беженцев работают более 70 000 добровольцев, «значительная часть из них изъявляет желание развернуть соответствующую помощь на территории ЛДНР». Сколько заявок от кандидатов в волонтеры поступило к 5 мая, представитель ведомства вчера не ответил. Метелев сообщил «Ведомостям», что «многие готовы ехать в ЛДНР». «Мы знаем, что там нужны добровольцы-медики для работы в больницах, психологи, специалисты в сфере строительства», – сказал он.