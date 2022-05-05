Кандидатов в волонтеры в Донбассе проверят на стрессоустойчивость и коммуникабельность

Кандидатов в волонтеры в Донбассе проверят на стрессоустойчивость и коммуникабельностьОпубликован проект порядка отбора и подготовки добровольцев Росмолодежью
Порядок отбора и подготовки волонтеров, которые хотели бы поехать восстанавливать ДНР и ЛНР, разработали в Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров. Проект документа опубликован для общественного обсуждения 5 мая, после того как 30 апреля президент Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях ДНР и ЛНР.
Согласно проекту документа Росмолодежи, отбор и подготовку волонтеров разделят на три этапа: заявочный, отборочный и подготовительный. В общей сложности их прохождение должно занять до 40 дней. В ДНР и ЛНР смогут поехать волонтеры в возрасте от 18 лет, имеющие российское гражданство и обладающие специальными знаниями, а также «более чем двухлетним опытом» проведения гуманитарных миссий.
Если первоначальная заявка кандидата в волонтеры (на сайте «Добро.ру» или «Мы вместе», которые использовались во время пандемии) будет одобрена, он будет приглашен на тестирование для «выявления мотивации и определения уровня компетенций». Тестирование будут проводить специалисты ассоциации. Ее возглавляет председатель думского комитета по делам молодежи Артем Метелев («Единая Россия»).
Ассоциация оценит уровень ответственности потенциальных волонтеров, стрессоустойчивость и коммуникабельность, способность работать в команде. Также кандидаты пройдут учебный онлайн-курс по организации добровольческой деятельности, следует из проекта документа Росмолодежи. После этого добровольца ждет индивидуальное собеседование на ту же тему. В итоге квалификацию волонтера и пригодность его к работе в ДНР и ЛНР будет оценивать специальная рабочая группа, в которую войдут представители Росмолодежи, ФСБ и Минобороны.
Волонтеры, по кандидатурам которых рабочая группа приняла положительное решение, перед отправкой в Донбасс пройдут обучение навыкам оказания первой медицинской помощи, навигации, радиосвязи, вопросов безопасности, поведения и работы в экстремальных ситуациях. Также они ознакомятся с объектом, где будут работать, и программой конкретной миссии. Далее волонтер будет проходить обучение уже на месте работы, где познакомится с объектом, изучит рабочие зоны, технику безопасности, встретится «с благополучателями», т. е. жителями ДНР и ЛНР.
5 мая в Донецке был открыт первый штаб проекта «Мы вместе» для помощи региону. В его открытии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который, как писали ранее «Ведомости», теперь курирует в том числе вопросы содействия восстановлению ДНР и ЛНР. Волонтеры, сказал он, «займутся первостепенными гуманитарными вопросами, восстановлением объектов инфраструктуры, помощью наиболее социально уязвимым группам граждан».
Волонтеры, согласно разработанному Росмолодежью проекту документа, будут организовывать горячие линии, сбор и выдачу гуманитарной помощи на территории ДНР и ЛНР, проводить поисковые операции, оказывать психологическую и юридическую помощь местным жителям и заниматься «реставрацией архитектуры городов». В поселке Счастье в ЛНР волонтеры будут восстанавливать детский сад, приводил ранее пример представитель ведомства.
Представитель Росмолодежи ранее говорил «Ведомостям», что в пунктах временного размещения беженцев работают более 70 000 добровольцев, «значительная часть из них изъявляет желание развернуть соответствующую помощь на территории ЛДНР». Сколько заявок от кандидатов в волонтеры поступило к 5 мая, представитель ведомства вчера не ответил. Метелев сообщил «Ведомостям», что «многие готовы ехать в ЛДНР». «Мы знаем, что там нужны добровольцы-медики для работы в больницах, психологи, специалисты в сфере строительства», – сказал он.
Доцент Финансового университета Александр Немцев предположил, что пока детального плана работы молодых специалистов на территории Донбасса нет, поэтому первые волонтеры наладят логистику, будут заниматься разгрузкой фур, доставкой гуманитарной помощи, работать в строительных отрядах. Позднее квотированием добровольцев займется Росмолодежь, а распределением и направлением на территории ДНР и ЛНР – Ассоциация волонтерских центров.