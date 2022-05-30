Перепись населения выявила четыре новых города-миллионника

Перепись населения выявила четыре новых города-миллионникаДля этого власти городов развивали и расширяли территорию, говорят эксперты
В России на 1,4% (2,05 млн человек) по сравнению с 2010 г. увеличилась численность населения. Она составила на октябрь 2021 г. 147,2 млн человек. Такие сведения получены после предварительной обработки данных Всероссийской переписи населения 2021 г., говорится в сообщении Росстата.
В 28 из 85 регионов России численность населения выросла, а в остальных регионах – уменьшилась. Самый большой рост показали Москва (+10,8%), Московская область (+24,4%), Санкт-Петербург (+14,8%), Ленинградская область (+16,5%) и Краснодарский край (+11,7%). Самый значительный прирост – у Севастополя, где количество населения выросло на 40%.
Сократилось население во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Данные переписи показывают, что россияне продолжают уезжать из сельской местности в города. Если в 2010 г. соотношение городского и сельского населения составляло 74% и 26%, то в 2021 г. уже 75% людей живут в городах, а 25% – в сельской местности.
Как сообщил «Ведомостям» представитель Росстата, рост численности населения происходил за счет миграционного прироста на фоне естественной убыли населения (превышения числа умерших над числом родившихся) практически в течение всего межпереписного периода. Также он констатировал, что в России продолжился процесс урбанизации: 75% населения живет в городских населенных пунктах, 25% – в сельских. В 2010 г. соотношение городского и сельского населения составляло 74% и 26% соответственно.
Также в России с 12 до 16 выросло количество городов-миллионников.
К 12 городам-миллионникам (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск и Волгоград) прибавились четыре новых. Это Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. В городах-миллионниках проживает суммарно четверть всего населения России – 35,7 млн человек, говорится в сообщении Росстата.
Лидерами по населению являются Москва и Санкт-Петербург. Причем население в них увеличилось по сравнению с данными переписи 2010 г.: в Москве – с 11,514 млн до 13,01 млн человек, а в Санкт-Петербурге – с 4,848 до 5,602 млн человек.
В сообщении Росстата отмечается, что при переписи были учтены лишь 350 000 мигрантов, которые находятся на территории нашей страны меньше года. «Наибольшее количество таких лиц на момент переписи находились на территории Москвы, Московской области, Приморского края, Амурской области и Республики Татарстан», – говорится в сообщении Росстата.
Города-миллионники официально выявляют именно в ходе переписи населения, рассказала «Ведомостям» заведующая Научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова. Но Воронеж и Краснодар стали миллионниками уже после переписи 2010 г., отметила она.
Рост населения Воронежа Егорова объяснила наличием рабочих мест на промышленных предприятиях, а также программами по переселению соотечественников, привлечению мигрантов и предоставлению жилья. Кроме того, отметила она, климат в Воронеже также привлекателен для переселенцев. Краснодар, по словам эксперта, начал активно развиваться в связи с проведением Олимпийских игр в Сочи 2014 г.: «Это туристический кластер, и много людей приехали на строительство и в сферу услуг, что дало толчок развитию».
Появление Перми в этом списке Егорова также объяснила промышленным развитием, а Красноярска – тем, что «это крупный студенческий город».
Воронеж стал миллионником во многом благодаря присоединению окрестных территорий, сообщил «Ведомостям» демограф Алексей Ракша. В частности, в 2010 г. к Воронежу были присоединены несколько сел и поселков ближайшего пригорода, в том числе село Семилукские Выселки. В 2018 г. власти Воронежа обсуждали вероятность присоединения сельского поселения Отрадное, опасаясь потерять статус миллионника при переписи, но в феврале 2019 г. отказались от этого.
Ракша отмечает, что присоединение территорий – это один из административных способов повышения численности населения, который используют власти городов. Таким же образом в миллионники вышел в 2010 г. Волгоград, говорит Ракша. В частности, в 2009 г. к Волгограду присоединили ряд окрестных территорий и количество населения выросло в 2010 г. с 0,9 млн до 1,15 млн человек.
«Есть интересная закономерность, когда у двух соседних регионов, похожих друг на друга, разные графики – в одном идет сильное падение населения, а в другом «идеальные» цифры, абсолютно похожие на расчеты динамики населения, сделанные после переписи 2010 г., – говорит Ракша, отмечая странности статистики. – В целом Север, Сибирь, Дальний Восток выглядят более честными, чем южные регионы».