Перепись населения выявила четыре новых города-миллионника

Рост населения Воронежа Егорова объяснила наличием рабочих мест на промышленных предприятиях, а также программами по переселению соотечественников, привлечению мигрантов и предоставлению жилья. Кроме того, отметила она, климат в Воронеже также привлекателен для переселенцев. Краснодар, по словам эксперта, начал активно развиваться в связи с проведением Олимпийских игр в Сочи 2014 г.: «Это туристический кластер, и много людей приехали на строительство и в сферу услуг, что дало толчок развитию».