Число жалоб на нарушения прав человека в 2021 году выросло на 31%

О росте преступлений в местах лишения свободы ранее заявлял и. о. начальника управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев. Выступая 19 мая 2022 г. на круглом столе в Совете Федерации, он сообщил, что в 2021 г. в местах лишения свободы было зарегистрировано на 7,5% преступлений больше, чем в 2020 г. Количество возбужденных уголовных дел по фактам незаконного обращения с заключенными в 2021 г. почти вдвое превысило аналогичный показатель 2020 г.