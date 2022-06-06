Число жалоб на нарушения прав человека в 2021 году выросло на 31%Москалькова передала доклад Путину
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила 480-страничный доклад, посвященный итогам работы ее аппарата в 2021 г. 6 июня она представила его на встрече с президентом Владимиром Путиным. 7 июня его обсудит комитет по конституционному законодательству Совета Федерации.
За прошлый год омбудсмен получила 59 407 обращений, в том числе 2017 коллективных. Это на 31% больше, чем в 2020 г., говорится в документе. Москалькова на встрече с президентом назвала это число «беспрецедентно большим», указав, что ни она, ни ее предшественники ранее не получали столько жалоб за год. При этом «подтверждены» были 2253 случая нарушения прав граждан.
Рост числа обращений в докладе она объясняет влиянием пандемии коронавируса. В документе отмечается, что количество обращений по поводу трудностей в получении плановой медпомощи и обеспечении лекарствами увеличилось втрое, в пять раз выше 2020 г. оказалось число жалоб на доступность психиатрической помощи и соблюдение прав граждан при ее оказании. «Ведомости» направили запрос в Минздрав.
Отдельно в докладе омбудсмена выделены жалобы на пенитенциарную систему. Заключенные на 35% чаще жаловались на применение силы, отмечает Москалькова. «Ведомости» направили запрос во ФСИН.
О росте преступлений в местах лишения свободы ранее заявлял и. о. начальника управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев. Выступая 19 мая 2022 г. на круглом столе в Совете Федерации, он сообщил, что в 2021 г. в местах лишения свободы было зарегистрировано на 7,5% преступлений больше, чем в 2020 г. Количество возбужденных уголовных дел по фактам незаконного обращения с заключенными в 2021 г. почти вдвое превысило аналогичный показатель 2020 г.
Москалькова полагает, что «власть стала более внимательна к таким обращениям» со стороны заключенных. В докладе, например, упоминается об эпизодах насилия в Саратовской области: СКР, как писали «Ведомости», возбудил пять уголовных дел по фактам противоправных действий в отношении осужденных в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН. «Мы ждем ответы на наши жалобы по 2–4 месяца, хотя максимальный срок реагирования – 30 дней», – сказала «Ведомостям» юрист Алена Савельева, которая не согласна с Москальковой в том, что к правозащитникам стали прислушиваться активно.
Часть доклада Москальковой посвящена проблеме домашнего насилия. Она напомнила, что отсутствие в России достаточных правовых механизмов, способных предотвращать акты домашнего насилия, неоднократно отмечал ЕСПЧ. В докладе омбудсмен выражает надежду, что законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия», который обсуждается с 2019 г., будет доработан и принят. Представитель Консорциума женских неправительственных объединений указал «Ведомостям», что в докладе омбудсмена говорится лишь об обращениях в ее аппарат. Но из-за обилия жалоб на домашнее насилие в регионах юристы этой организации чаще обращаются к местным правозащитникам, а не к Москальковой.
Отчет за 2022 г. может выглядеть иначе. Москалькова сказала президенту, что аппарат уполномоченного развернул круглосуточную горячую линию, создал группу быстрого рассмотрения обращений, интернет-приемную и т. д. «Все это нам очень пригодилось сегодня, в условиях, когда в стране более 1 400 000 беженцев, когда идет специальная военная операция на Украине», – сказала она.