Поликлиникам доплатят за здоровых пациентов

Директор ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова» Минздрава России Дмитрий Майстренко полагает, что «в оценке качества медпомощи необходимо учитывать исходное состояние пациентов, которым планируется госпитализация», так как «возникнут проблемы при госпитализации тяжелых больных». А замдиректора по научной работе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Александра Конради считает, что «любой показатель, который становится целевым, теряет смысл через два-три месяца»: «Все учреждения приспособятся к тому, чтобы 50% того, что им поставят целевым, выполнить, и будут получать свои дивиденды. К сожалению, не факт, что от этого здоровье нации улучшится».