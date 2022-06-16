Поликлиникам доплатят за здоровых пациентов

Поликлиникам доплатят за здоровых пациентовГлава ФОМСа рассказал о новой системе финансирования первичного звена здравоохранения
До 10% подушевого норматива территориальные фонды ОМС дополнительно заплатят медорганизациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в зависимости от показателей состояния здоровья прикрепленного к ним населения. Об этом заявил новый руководитель ФОМСа Илья Баланин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Речь, в частности, идет о дополнительном финансировании поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), дневных стационаров.
С 2022 г. Минздрав установил для них показатели результативности: оценка профилактической работы, мер по замедлению темпов прогрессирования заболеваний, недопущению осложнений и развития тяжелых форм, требующих оказания экстренной помощи. Не реже чем раз в квартал, сказал Баланин, комиссия по разработке территориальной программы ОМС будет проверять число профилактических посещений, объем диспансеризации и профмедосмотров, выполнение плана вакцинации, наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. «Создаются условия для финансовой заинтересованности медработников первичного звена в раннем выявлении заболеваний, качественном лечении, уровне здоровья прикрепленного населения, продолжительности жизни пациентов, индивидуальном контроле за их здоровьем», – сказал Баланин.
По его словам, на оценку работы поликлиник будет влиять, например, количество обращений за получением скорой и неотложной медпомощи, госпитализаций по экстренным показаниям, повторных госпитализаций пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, случаи осложнения сахарного диабета, показатели смертности (чем меньше – тем выше финансирование).
Для детских поликлиник дополнительно будут учитываться охват вакцинацией, показатели диспансерного наблюдения детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, глаз, органов пищеварения, системы кровообращения, эндокринными заболеваниями. Для женских консультаций дополнительно учтут показатели разъяснительной работы по сохранению беременности, охват женщин скринингом и т. д.
Выплаты медорганизациям по результатам оценки рекомендуется производить по итогам каждого полугодия, сказал Баланин. Размер допфинансирования зависит от суммы набранных медорганизациями баллов. Наибольшую доплату получат медучреждения, которые «выполнили более 70% показателей», отметил глава ФОМСа. При этом те, кто «выполнил менее 50%», дополнительного финансирования не получат. Как пояснил «Ведомостям» представитель ФОМСа, пока итоги первого полугодия не подведены. Объем выплат будет зависеть от тарифов, принятых в каждом конкретном регионе.
«Когда мы начали вводить показатели оценки качества работы первичного звена, это все равно в целом популяционная оценка (т. е. всего населения. – «Ведомости»), – сказал на ПМЭФе замминистра здравоохранения Владимир Зеленский. – Мы оцениваем конкретную медицинскую организацию и, вероятно, конкретного участкового терапевта, но на всю популяцию». Он указал на необходимость развития ценностно-ориентированного подхода к системе здравоохранения – оценки реальных результатов лечения, повышения прозрачности работы медорганизаций в их отношениях с пациентами.
Директор ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова» Минздрава России Дмитрий Майстренко полагает, что «в оценке качества медпомощи необходимо учитывать исходное состояние пациентов, которым планируется госпитализация», так как «возникнут проблемы при госпитализации тяжелых больных». А замдиректора по научной работе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Александра Конради считает, что «любой показатель, который становится целевым, теряет смысл через два-три месяца»: «Все учреждения приспособятся к тому, чтобы 50% того, что им поставят целевым, выполнить, и будут получать свои дивиденды. К сожалению, не факт, что от этого здоровье нации улучшится».
Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отметила, что «любые деньги в здравоохранении хороши»: «Если новый руководитель ФОМСа нашел дополнительные источники, могу это только приветствовать, так как бюджет ФОМСа был дефицитным». Согласно закону о бюджете ФОМСа общий объем его доходов на 2022 г. предусмотрен в сумме 2,779 трлн руб., объем расходов ожидается в размере 2,801 трлн руб.