Большинство жителей страны ведут пассивный образ жизни, и их это устраивает

Большинство жителей страны ведут пассивный образ жизни, и их это устраиваетАналитики Budu определили тренды «нездорового образа жизни»
Основные тренды «нездорового образа жизни» россиян выявили аналитики проекта Budu (входит в группу «Ренессанс страхование»). Они изучили 3200 анкет участников исследования в возрасте от 18 до 57 лет.
К примеру, 20,6% респондентов рассказали, что ходят пешком пять дней в неделю, 28,9% – каждый день. Остальные делают это реже.
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