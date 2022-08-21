Исследование ВШЭ: 83% россиян называют себя счастливыми

Исследование ВШЭ: 83% россиян называют себя счастливымиЭксперты оценили, как менялось самоощущение граждан за время пандемии и военной спецоперации
Доля счастливых людей в России в 2022 г. сократилась по сравнению с прошлым годом, но лишь на 1 п. п., следует из опроса Центра исследований гражданского общества ВШЭ. В этом году 83% россиян называли себя счастливыми, в 2021 г. – 84%. 33% респондентов назвали себя безусловно счастливыми (в 2021 г. – 30%), 50% считают, что «скорее счастливы, чем нет» (в 2021 г. – 54%).
Участниками исследования в 2022 г. стали 2003 человека. В сопроводительной записке к результатам исследования его авторы пишут, что за последние четыре года общий уровень счастья почти не изменился «несмотря на пандемию и напряженную обстановку в мире». К примеру, в 2019 г. была зафиксирована самая низкая доля счастливых граждан в России за последние четыре года – 79%.
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