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Исследование ВШЭ: 83% россиян называют себя счастливыми

Эксперты оценили, как менялось самоощущение граждан за время пандемии и военной спецоперации
Лидия Розумец Валерия Мишина
Более 80% жителей России считают себя счастливыми. Уровень декларируемого счастья не снизился, несмотря на пандемию и антироссийские санкции на фоне военной спецоперации / Екатерина Ширинкина / Ведомости

Доля счастливых людей в России в 2022 г. сократилась по сравнению с прошлым годом, но лишь на 1 п. п., следует из опроса Центра исследований гражданского общества ВШЭ. В этом году 83% россиян называли себя счастливыми, в 2021 г. – 84%. 33% респондентов назвали себя безусловно счастливыми (в 2021 г. – 30%), 50% считают, что «скорее счастливы, чем нет» (в 2021 г. – 54%).

Участниками исследования в 2022 г. стали 2003 человека. В сопроводительной записке к результатам исследования его авторы пишут, что за последние четыре года общий уровень счастья почти не изменился «несмотря на пандемию и напряженную обстановку в мире». К примеру, в 2019 г. была зафиксирована самая низкая доля счастливых граждан в России за последние четыре года – 79%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных