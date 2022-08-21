Исследование ВШЭ: 83% россиян называют себя счастливыми

Доля счастливых людей в России в 2022 г. сократилась по сравнению с прошлым годом, но лишь на 1 п. п., следует из опроса Центра исследований гражданского общества ВШЭ. В этом году 83% россиян называли себя счастливыми, в 2021 г. – 84%. 33% респондентов назвали себя безусловно счастливыми (в 2021 г. – 30%), 50% считают, что «скорее счастливы, чем нет» (в 2021 г. – 54%).