Депутаты решили уточнить законодательство об иноагентах

Собеседник в Госдуме поясняет, что нынешние поправки, по сути, носят технический характер: в июне был принят обобщенный закон об иноагентах, а это влечет за собой поправки и в другие законы – в Налоговый кодекс изменения ранее внесли, сейчас в УК и КоАП. «Меняются и уточняются формулировки, приводятся в соответствие, заодно что-то корректируют. Суммы штрафов не меняются, а в формулировках – для кого и за что – вносятся поправки», – говорит он.