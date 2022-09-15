Депутаты решили уточнить законодательство об иноагентах

Депутаты решили уточнить законодательство об иноагентахТеперь под него попадает больше людей и организаций
В Госдуму внесено два законопроекта об установлении административной и уголовной ответственности для иностранных агентов за уклонение от исполнения предусмотренных для них законом обязанностей. Документ внесла группа депутатов от всех фракций кроме КПРФ во главе с председателем комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.
Сейчас статьи КоАПа об ответственности иноагентов за нарушение российского законодательства предусматривают штрафные санкции от 2000 до 1 млн руб., а злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей влечет уголовную ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.
Поправки не меняют эти санкции. В пояснительных записках к обоим документам говорится о том, что они расширяют состав категорий лиц, на которых будет распространяться ответственность. Например, сейчас в ст. 330.1 УК перечисляются лица, обязанные предоставить сведения при включении в реестр НКО-иноагентов либо в реестр незарегистрированных общественных объединений – иноагентов. Теперь же в законе будет просто говориться об иноагентах, не уточняя их вид. В настоящий момент закон предусматривает четыре вида иноагентов: СМИ, физлица, НКО и незарегистрированные общественные объединения.
Собеседник в Госдуме поясняет, что нынешние поправки, по сути, носят технический характер: в июне был принят обобщенный закон об иноагентах, а это влечет за собой поправки и в другие законы – в Налоговый кодекс изменения ранее внесли, сейчас в УК и КоАП. «Меняются и уточняются формулировки, приводятся в соответствие, заодно что-то корректируют. Суммы штрафов не меняются, а в формулировках – для кого и за что – вносятся поправки», – говорит он.
Юрист Галина Арапова (признана СМИ – иностранным агентом) говорит, что некоторые статьи прежде касались не всех иноагентов. Например, ответственность за злостное уклонение касалась НКО и незарегистрированных организаций, но не СМИ и физлиц: «Как было с НКО – тебя признали иноагентом и тут же штрафуют за то, что ты сам себя не внес в реестр». Арапова считает, что законопроект существенно расширяет список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности.
Выступая в день выборов в Центризбиркоме, Пискарев анонсировал поправки, предусматривающие ответственность иноагентов за вмешательство в выборы в России. «Мы уже приняли порядка 20 законов об иноагентах и продолжим эту работу», – отчитался он. Сейчас документ ожидает отзыва правительства.