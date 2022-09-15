Газета
Общество

Депутаты решили уточнить законодательство об иноагентах

Теперь под него попадает больше людей и организаций
Екатерина Гробман Елена Мухаметшина
Василий Пискарев решил серьезно погрузиться в законодательство об иноагентах / Анна Исакова / ТАСС

В Госдуму внесено два законопроекта об установлении административной и уголовной ответственности для иностранных агентов за уклонение от исполнения предусмотренных для них законом обязанностей. Документ внесла группа депутатов от всех фракций кроме КПРФ во главе с председателем комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.

Сейчас статьи КоАПа об ответственности иноагентов за нарушение российского законодательства предусматривают штрафные санкции от 2000 до 1 млн руб., а злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей влечет уголовную ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.

Поправки не меняют эти санкции. В пояснительных записках к обоим документам говорится о том, что они расширяют состав категорий лиц, на которых будет распространяться ответственность. Например, сейчас в ст. 330.1 УК перечисляются лица, обязанные предоставить сведения при включении в реестр НКО-иноагентов либо в реестр незарегистрированных общественных объединений – иноагентов. Теперь же в законе будет просто говориться об иноагентах, не уточняя их вид. В настоящий момент закон предусматривает четыре вида иноагентов: СМИ, физлица, НКО и незарегистрированные общественные объединения.

Ранее по теме: Статус иноагента нельзя будет присвоить дипломатам

Собеседник в Госдуме поясняет, что нынешние поправки, по сути, носят технический характер: в июне был принят обобщенный закон об иноагентах, а это влечет за собой поправки и в другие законы – в Налоговый кодекс изменения ранее внесли, сейчас в УК и КоАП. «Меняются и уточняются формулировки, приводятся в соответствие, заодно что-то корректируют. Суммы штрафов не меняются, а в формулировках – для кого и за что – вносятся поправки», – говорит он.

Юрист Галина Арапова (признана СМИ – иностранным агентом) говорит, что некоторые статьи прежде касались не всех иноагентов. Например, ответственность за злостное уклонение касалась НКО и незарегистрированных организаций, но не СМИ и физлиц: «Как было с НКО – тебя признали иноагентом и тут же штрафуют за то, что ты сам себя не внес в реестр». Арапова считает, что законопроект существенно расширяет список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности.

Выступая в день выборов в Центризбиркоме, Пискарев анонсировал поправки, предусматривающие ответственность иноагентов за вмешательство в выборы в России. «Мы уже приняли порядка 20 законов об иноагентах и продолжим эту работу», – отчитался он. Сейчас документ ожидает отзыва правительства.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных