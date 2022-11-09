Минобрнауки разрабатывает цифровую систему для опросов в российских вузах среди студентов

Минобрнауки разрабатывает цифровую систему для опросов в российских вузах среди студентовОна потребуется, чтобы корректировать программы воспитания
Минобрнауки намерено внедрить в российских вузах цифровую систему проведения опросов среди студентов, преподавателей и административного состава. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Афанасьев в ответ на депутатский запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой. «Ведомости» ознакомились с копиями обоих документов.
Депутат предлагала министру Валерию Фалькову организовать мониторинг актуальных политических и социальных настроений в вузах и выявлять «возможные факты травли, которой могут подвергаться студенты за пророссийскую позицию, поддержку военной операции и присоединения к России ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей».
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