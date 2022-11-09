Минобрнауки разрабатывает цифровую систему для опросов в российских вузах среди студентов

Депутат предлагала министру Валерию Фалькову организовать мониторинг актуальных политических и социальных настроений в вузах и выявлять «возможные факты травли, которой могут подвергаться студенты за пророссийскую позицию, поддержку военной операции и присоединения к России ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей».