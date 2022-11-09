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Минобрнауки разрабатывает цифровую систему для опросов в российских вузах среди студентов

Она потребуется, чтобы корректировать программы воспитания
Валерия Мишина
Андрей Гордеев / Ведомости

Минобрнауки намерено внедрить в российских вузах цифровую систему проведения опросов среди студентов, преподавателей и административного состава. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Афанасьев в ответ на депутатский запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой. «Ведомости» ознакомились с копиями обоих документов.

Депутат предлагала министру Валерию Фалькову организовать мониторинг актуальных политических и социальных настроений в вузах и выявлять «возможные факты травли, которой могут подвергаться студенты за пророссийскую позицию, поддержку военной операции и присоединения к России ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных