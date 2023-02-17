За последние три года в России открыли рекордное количество школ

За последние три года в России открыли рекордное количество школМинистр просвещения отчитался о проделанной работе за прошлый год
За 2019-2022 гг. была построена 851 школа. Как рассказал журналистам министр просвещения Сергей Кравцов, это рекордный показатель для России и ряда зарубежных стран, впрочем, с кем он проводил сравнение, министр не уточнил. По его словам, всего за прошлый год было открыто 252 школы, в этом году планируется открыть свыше 300 учебных заведений. «С 2019 г. открылось 1600 новых детских садов на 233 000 мест», – сообщил Кравцов.
Согласно исследованию ВШЭ за 2021 г., всего 868 300 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет стояли на учете для получения места в саду, а 90 000 к этому моменту не были обеспечены местом, хотя их очередь уже подошла. Для возрастной категории от 3 до 7 лет показатели распределялись следующим образом: 315 300 стояли в очереди и 51 400 детей не были обеспечены местом. Численность воспитанников детских садов также превышала число мест: на 100 мест в среднем по стране приходилось 102 ребенка. «Ведомости» направили в Минпросвещения запрос об актуальных данных по очереди в детсады.
Также, по словам Кравцова, в прошлом году отремонтировали 1298 школьных зданий. Капитальный ремонт школ производится по государственной программе «Развитие образования». В соответствии с ней до 2026 г. должны быть отремонтированы 7300 зданий. В июле прошлого года Кравцов сообщал, что не менее 1450 объектов в 79 регионах должны быть отремонтированы уже в 2022 г.
Кравцов также сообщил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 1300 школ открылись с 1 сентября 2022 г. (то есть еще до референдумов о присоединении к России). Туда поставили необходимое оборудование и учебные материалы. Помимо этого более 30 000 учителей прошли повышение квалификации. «Будем реализовывать дальше проект университетских профильных смен, когда ребята из новых регионов приезжают в наши города. Мы реализуем его с Минобрнауки. Мы сделаем все, чтобы довести уровень образования, оснащения в новых регионах до общероссийского», – добавил министр. Он также рассказал, что в каждом новом регионе будет создан новый педагогический вуз: университеты откроются в Бердянске, Азовске, Генечинске, Горловке и Луганске. Это позволит наиболее быстрым образом провести интеграцию регионов и подготовить молодых учителей. Для этого также организовано взаимодействие новых вузов с МПГУ и Ассоциацией развития педагогического образования (АРПО).
Министр напомнил о взятом курсе на единое образовательное пространство. В сентябре 2022 г. президент Владимир Путин подписал закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах по шести предметам – русский язык, литература, окружающий мир, география, история и основы безопасности жизнедеятельности с модулями начальной подготовки. Кравцов пообещал разработать аналогичные единые программы по другим предметам, включая математику и физику, с учетом мировых научных достижений. «Учителю сегодня не нужно разрабатывать свои программы, как это раньше было, можно использовать наработанные наши», – подчеркнул Кравцов. В дополнении к программам также разрабатываются учебники. Особое внимание министр уделил единому учебнику по истории, который объединит отечественные и мировые события.
С 1 сентября 2023 г. советники директоров по воспитанию появятся в каждом регионе, в школах будет введена должность советника по воспитанию с дополнительной федеральной доплатой. Пилотный проект с появлением советников директора по воспитанию был ранее запущен в десяти регионах страны 1 марта 2021 г. В числе задач таких советников – информационно-просветительская работа со школьниками и педагогическим составом, а также вовлечение учеников в проекты детских и молодежных объединений. 1 сентября 2022 г. более 17 500 советников директоров школ по воспитанию приступили к работе, новая должность появилась в школах еще 35 регионов.