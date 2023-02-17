За последние три года в России открыли рекордное количество школ

Кравцов также сообщил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 1300 школ открылись с 1 сентября 2022 г. (то есть еще до референдумов о присоединении к России). Туда поставили необходимое оборудование и учебные материалы. Помимо этого более 30 000 учителей прошли повышение квалификации. «Будем реализовывать дальше проект университетских профильных смен, когда ребята из новых регионов приезжают в наши города. Мы реализуем его с Минобрнауки. Мы сделаем все, чтобы довести уровень образования, оснащения в новых регионах до общероссийского», – добавил министр. Он также рассказал, что в каждом новом регионе будет создан новый педагогический вуз: университеты откроются в Бердянске, Азовске, Генечинске, Горловке и Луганске. Это позволит наиболее быстрым образом провести интеграцию регионов и подготовить молодых учителей. Для этого также организовано взаимодействие новых вузов с МПГУ и Ассоциацией развития педагогического образования (АРПО).