Почти половину из всех работающих в России составляют женщины

Проект «Женское движение «Единой России» начал работу летом 2022 г. Лантратова пояснила «Ведомостям», что он работает сразу по нескольким направлениям. Первое – это помощь в развитии женщинам, чтобы ни у кого не возникало вопросов по поводу их квалификации и профессионализма. «Тогда, как мне кажется, следствием этого и станет сокращение в разнице между зарплатами. Когда человек профессионал, когда он делает свое дело качественно, то он ценен для любого работодателя», – отметила она. Она также подчеркнула, что стереотипы по отношению к женщинам действительно все еще существуют и преодолеть их поможет работа в сфере общественного мнения, в том числе публичной политики.