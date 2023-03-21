Почти половину из всех работающих в России составляют женщины

Почти половину из всех работающих в России составляют женщиныНо соотношение заработной платы женщин к мужчинам составляет по специалистам среднего уровня порядка 60%
Почти половину – 49% – рабочей силы в России составляют женщины, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на первом всероссийском форуме «Женского движения «Единой России». По ее словам, это один из самых высоких процентов в мировой практике. «Мы понимаем, что, несмотря на позитивные цифры, нам есть с чем работать. По данным Росстата, у нас соотношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составляет по специалистам среднего уровня порядка 60%, по руководителям высшего уровня квалификации – порядка 70%», – подчеркнула она (см. график).
Показатель общероссийской средней заработной платы женщин к заработной плате мужчин считает Международная организация труда (МОТ), а гендерный разрыв, по данным на октябрь 2021 г., составлял 27,5%, сказала ответственный секретарь по гендерному равенству Конфедерации труда России Ирина Горшкова. В зависимости от должностей и отраслей разрыв может быть разным: к примеру, в области образования он меньше и может достигать 8–10%. «Можно поставить вопрос по-другому: насколько нужно увеличить зарплату женщин, чтобы она достигла уровня зарплаты мужчин», – говорит она.
Сопредседатель движения Дарья Лантратова, которая недавно стала сенатором от ЛНР, отметила, что организация готова помочь Минтруду масштабировать опыт женских клубов при центрах занятости на всю страну. Основные задачи клубов включают в себя, в частности, привлечение в центры занятости женщин, нуждающихся в трудоустройстве, и их профориентацию, а также обеспечение необходимыми знаниями. Участницами женских клубов могут стать члены семей участников военной спецоперации, женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, матери-одиночки, многодетные матери, безработные женщины и др.
Сейчас этот проект реализуется в 20 регионах. «Отдельная тема нашей работы – поддержка женского предпринимательства. В 47 субъектах страны уже прошли тематические мероприятия при поддержке Минэкономразвития с участием центров «Мой бизнес». Эти площадки собрали более 1500 участниц», – отметила она. Зампредседателя Совета Федерации и сопредседатель движения Галина Карелова добавила, что женские клубы – это не простая «площадка для разговоров», они будут помогать с трудоустройством гражданам новых регионов, а также оказывать им психологическую помощь.
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова («Единая Россия»), в свою очередь, отметила, что все трудоустройство в стране происходит с утвержденными «сетками», которые есть в каждой организации. По ее словам, важно обратить внимание на компетенции, которые сейчас есть у женщин, а также уровень востребованности кадров на различных предприятиях. «Громко звучит, но это факт: если у женщины есть маленький ребенок и она работает, то вряд ли работодатель при всех положительных качествах рассмотрит ее на какую-то высокую должность. А она может, хочет и имеет возможность», – подчеркнула Полуянова.
Россия ратифицировала Конвенцию относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности, которая была принята в 1951 г. Комитет экспертов МОТ отмечает, что основная претензия заключается в том, что в стране есть горизонтальная и вертикальная сегрегации, говорит Горшкова. Это значит, что есть отрасли, где женщины «перепредставлены», – это здравоохранение, образование, сфера социальных услуг. В результате в этих отраслях оплата труда может быть даже ниже среднероссийского уровня, подчеркивает она. «А в области IT, естественнонаучных и математических дисциплин есть неявные признаки дискриминации», – заключила она.
Проект «Женское движение «Единой России» начал работу летом 2022 г. Лантратова пояснила «Ведомостям», что он работает сразу по нескольким направлениям. Первое – это помощь в развитии женщинам, чтобы ни у кого не возникало вопросов по поводу их квалификации и профессионализма. «Тогда, как мне кажется, следствием этого и станет сокращение в разнице между зарплатами. Когда человек профессионал, когда он делает свое дело качественно, то он ценен для любого работодателя», – отметила она. Она также подчеркнула, что стереотипы по отношению к женщинам действительно все еще существуют и преодолеть их поможет работа в сфере общественного мнения, в том числе публичной политики.
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак («Единая Россия») отметил, что женщины нужны стране на всех уровнях федеральной и региональной власти – в органах управления, исполнительной и представительной власти. «Невзирая на свой возраст, я прошел большой путь – губернатором поработал не самого простого региона. Всегда самые сложные задачи я доверял женщинам. Первый вице-губернатор у меня была женщина. Я всегда знал, что можно регион оставить в надежных руках, когда куда-то перемещаешься или в командировке», – рассказал Турчак.