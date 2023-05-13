Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Зимой 1991 г. Сагалаева избрали председателем совета Союза журналистов СССР, а уже летом того же года – народным депутатом СССР. Он является одним из основателей частного телеканала ТВ-6. В 1995 г. появилась Национальная ассоциация телерадиовещателей, инициатором создания которой и выступил Сагалаев. С того же года он стал президентом организации.