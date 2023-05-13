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Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Он был одним из создателей программы «Взгляд» и современного российского ТВ
Наталья Колотович
Эдуард Сагалаев, на тот момент ведущий ток-шоу «12-й этаж», в во время съемок в Останкино / Игорь Зотин / Фотохроника ТАСС

В возрасте 76 лет скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко.

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», – сообщил собеседник агентства.

Сагалаев родился в 1946 г. в Самарканде в Узбекистане. Он окончил филологический факультет Самаркандского государственного университета. На родине Сагалаев был диктором и старшим редактором в комитете по радиовещанию и телевидению Самаркандской области Узбекской ССР, литературным сотрудником в местной газете «Ленинский путь».

Работу в Москве Сагалаев начал с 1973 г., тогда он занял должность инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. В период с 1980 по 1984 г. работал главным редактором радиостанции «Юность».

Затем был руководителем главной редакции программ для молодежи Гостелерадио, способствовал выходу в эфир таких телепередач, как «Взгляд», «Мир и молодежь» и др. Был ведущим программы «12-й этаж». Также Сагалаев работал главным редактором информационной программы «Время» и ведущим аналитической программы «Семь дней».

Зимой 1991 г. Сагалаева избрали председателем совета Союза журналистов СССР, а уже летом того же года – народным депутатом СССР. Он является одним из основателей частного телеканала ТВ-6. В 1995 г. появилась Национальная ассоциация телерадиовещателей, инициатором создания которой и выступил Сагалаев. С того же года он стал президентом организации.

В период с 2006 по 2008 г. Сагалаев входил в состав Общественной палаты РФ. В 2009 г. он занял позицию художественного руководителя телеканала «Психология21».

Сагалаев является заслуженным журналистом России, награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Был лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1978 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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