Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард СагалаевОн был одним из создателей программы «Взгляд» и современного российского ТВ
В возрасте 76 лет скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко.
«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», – сообщил собеседник агентства.
Сагалаев родился в 1946 г. в Самарканде в Узбекистане. Он окончил филологический факультет Самаркандского государственного университета. На родине Сагалаев был диктором и старшим редактором в комитете по радиовещанию и телевидению Самаркандской области Узбекской ССР, литературным сотрудником в местной газете «Ленинский путь».
Работу в Москве Сагалаев начал с 1973 г., тогда он занял должность инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. В период с 1980 по 1984 г. работал главным редактором радиостанции «Юность».
Затем был руководителем главной редакции программ для молодежи Гостелерадио, способствовал выходу в эфир таких телепередач, как «Взгляд», «Мир и молодежь» и др. Был ведущим программы «12-й этаж». Также Сагалаев работал главным редактором информационной программы «Время» и ведущим аналитической программы «Семь дней».
Зимой 1991 г. Сагалаева избрали председателем совета Союза журналистов СССР, а уже летом того же года – народным депутатом СССР. Он является одним из основателей частного телеканала ТВ-6. В 1995 г. появилась Национальная ассоциация телерадиовещателей, инициатором создания которой и выступил Сагалаев. С того же года он стал президентом организации.
В период с 2006 по 2008 г. Сагалаев входил в состав Общественной палаты РФ. В 2009 г. он занял позицию художественного руководителя телеканала «Психология21».
Сагалаев является заслуженным журналистом России, награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Был лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1978 г.