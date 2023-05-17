Глава Роспотребнадзора уволила директора центра «Вектор» Рината Максютова

Глава Роспотребнадзора уволила директора центра «Вектор» Рината МаксютоваУ него мог произойти конфликт с сотрудниками
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уволила директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова из-за нарушения закона «О противодействии коррупции» и выявленного конфликта интересов. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства.
В приказе Поповой от 16 мая уточняется, что Максютов уволен «за непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов», сообщают РИА Новости со ссылкой на документ. Как уточнил представитель Роспотребнадзора, служба провела меры «по пресечению выявленных фактов согласно законодательству РФ о противодействии коррупции».
По словам источника «Ведомостей», ранее работавшего в центре, сотрудники «Вектора» жаловались главе Роспотребнадзора на несправедливое распределение оплаты труда между приближенными Максютова и рядовым персоналом. В частности, несколько руководителей лабораторий писали обращения и ездили в федеральный Роспотребнадзор в Москву, рассказал он. Определенную роль могло сыграть и напряжение руководства службы из-за неработоспобности разработанной «Вектором» вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» (позже была переименована в «Аврора-КоВ»), считает он. Были и другие случаи злоупотребления положением, утверждает другой собеседник.
«Ведомости» направили запросы в «Вектор», новосибирские Роспотребнадзор и прокуратуру. Сам Максютов на звонок не ответил.
Максютов окончил Новосибирский государственный университет по специальности «биология». Доктор биологических наук работал в центре с 2003 г. По словам источника, продвижению по службе он обязан тем, что работал в лаборатории одного из крупнейших в мире специалистов по натуральной оспе Сергея Щелкунова и посещал Женевскую конференцию по данной тематике, где и познакомился с руководителем Роспотребнадзора. Максютов возглавил «Вектор» в 2016 г. и участвовал в разработке вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Центр также разрабатывал тест-систему для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусов.
Это не первый громкий случай с участием директоров Новосибирского «Вектора». Один из экс-руководителей центра Илья Дроздов, возглавлявший центр с 2005 по 2010 гг., был заочно арестован судом в 2017 г. По версии следствия, Дроздов в 2006 г. якобы похитил поступившие по лицензионным соглашениям 2 млн руб. Эти средства полагались на выплату премий работникам «Вектора», писал «Коммерсантъ». Деньги, по мнению представителей силовых ведомств, экс-директор центра потратил на покупку четырехкомнатной квартиры в наукограде Кольцово.