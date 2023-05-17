Глава Роспотребнадзора уволила директора центра «Вектор» Рината Максютова

Максютов окончил Новосибирский государственный университет по специальности «биология». Доктор биологических наук работал в центре с 2003 г. По словам источника, продвижению по службе он обязан тем, что работал в лаборатории одного из крупнейших в мире специалистов по натуральной оспе Сергея Щелкунова и посещал Женевскую конференцию по данной тематике, где и познакомился с руководителем Роспотребнадзора. Максютов возглавил «Вектор» в 2016 г. и участвовал в разработке вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Центр также разрабатывал тест-систему для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусов.