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Глава Роспотребнадзора уволила директора центра «Вектор» Рината Максютова

У него мог произойти конфликт с сотрудниками
Анна Киселева
Артем Геодакян / ТАСС

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уволила директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова из-за нарушения закона «О противодействии коррупции» и выявленного конфликта интересов. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства.

В приказе Поповой от 16 мая уточняется, что Максютов уволен «за непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов»​​​, сообщают РИА Новости со ссылкой на документ. Как уточнил представитель Роспотребнадзора, служба провела  меры «по пресечению выявленных фактов согласно законодательству РФ о противодействии коррупции». 

По словам источника «Ведомостей», ранее работавшего в центре, сотрудники «Вектора» жаловались главе Роспотребнадзора на несправедливое распределение оплаты труда между приближенными Максютова и рядовым персоналом. В частности, несколько руководителей лабораторий писали обращения и ездили в федеральный Роспотребнадзор в Москву, рассказал он. Определенную роль могло сыграть и напряжение руководства службы из-за неработоспобности разработанной «Вектором» вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» (позже была переименована в «Аврора-КоВ»), считает он. Были и другие случаи злоупотребления положением, утверждает другой собеседник.

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«Ведомости» направили запросы в «Вектор», новосибирские Роспотребнадзор и прокуратуру. Сам Максютов на звонок не ответил.

Максютов окончил Новосибирский государственный университет по специальности «биология». Доктор биологических наук работал в центре с 2003 г. По словам источника, продвижению по службе он обязан тем, что работал в лаборатории одного из крупнейших в мире специалистов по натуральной оспе Сергея Щелкунова и посещал Женевскую конференцию по данной тематике, где и познакомился с руководителем  Роспотребнадзора. Максютов возглавил «Вектор» в 2016 г. и участвовал в разработке вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Центр также разрабатывал тест-систему для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусов.

Это не первый громкий случай с участием директоров Новосибирского «Вектора». Один из экс-руководителей центра Илья Дроздов, возглавлявший центр с 2005 по 2010 гг., был заочно арестован судом в 2017 г. По версии следствия, Дроздов в 2006 г. якобы похитил поступившие по лицензионным соглашениям 2 млн руб. Эти средства полагались на выплату премий работникам «Вектора», писал «Коммерсантъ». Деньги, по мнению представителей силовых ведомств, экс-директор центра потратил на покупку четырехкомнатной квартиры в наукограде Кольцово.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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