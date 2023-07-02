В ДНР определили порядок аренды земли без торгов для крупных инвестпроектов

В ДНР определили порядок аренды земли без торгов для крупных инвестпроектовОн направлен на поддержку строительства многоквартирных жилых комплексов
В ДНР подготовили порядок сдачи в аренду государственных и муниципальных земель под масштабные инвестиционные проекты без торгов – через распоряжение главы региона. Документ принят «в целях создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов и размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения на территории ДНР». Он вступил в силу 29 июня.
Юридические лица (или их подразделения), желающие арендовать государственные или муниципальные земли в республике без торгов, должны быть зарегистрированы в ДНР, следует из документа. Кроме того, они не должны находиться в процессе реорганизации или ликвидации, не могут быть банкротами и не должны иметь неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и т. д.
В случае соответствия заявителя всем требованиям процедура заключения договора займет не менее месяца. Работой с инвесторами займется государственный концерн «Корпорация развития Донбасса» (КРД). КРД будет вести реестр инвестиционных площадок с указанием земельных участков, принимать и рассматривать заявки от инвесторов, составлять сводное заключение об их одобрении или отклонении. Создаваемое министерство имущественных и земельных отношений (сейчас его функции исполняет госкомитет по земельным ресурсам) стало уполномоченным органом по подготовке проектов распоряжений главы ДНР об аренде земельных участков.
В КРД назвали документ «очень важным и долгожданным для развития экономики, инвестиционного развития и обеспечения граждан региона доступным жильем». Представитель корпорации заявил «Ведомостям», что принятый порядок направлен прежде всего на поддержку инвесторов, которые займутся строительством многоквартирных жилых комплексов по программе льготной ипотеки. «Важно оказать многогранное содействие инвесторам для реализации их идей, особенно если это касается объектов социального значения», – подчеркнул собеседник «Ведомостей».
По его словам, сам механизм предоставления земельных участков в аренду без торгов не является «изобретением» региона, а прописан в ст. 39.6. Земельного кодекса и может применяться во всех регионах России. Постановление же регионального правительства урегулировало порядок аренды земли и критерии соответствия проектов планам социально-экономического развития. «Основное требование к заявителям – регистрация юридического лица именно в ДНР, что позволит создать новые рабочие места в регионе, оптимизировать часть налоговых отчислений в региональном бюджете, а также привлечь инвесторов», – подчеркнул представитель КРД.
Руководитель корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова считает, что отмена торгов может быть обусловлена стремлением упростить и ускорить привлечение инвестиций, упразднить бюрократические процедуры или принять стратегические решения, связанные с определенными инвестиционными проектами. «Бизнесу необходимо минимизировать издержки и больше вкладывать в развитие, а любые торги – это траты для всех сторон, например для привлечения юристов», – сказала Севостьянова. По словам эксперта, требования к инвестиционным проектам в ДНР могут включать проверку финансовой устойчивости инвестора, соответствия проекта стратегическим целям и законодательству региона, соблюдения экологических норм и требований.