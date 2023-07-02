В ДНР определили порядок аренды земли без торгов для крупных инвестпроектов

Юридические лица (или их подразделения), желающие арендовать государственные или муниципальные земли в республике без торгов, должны быть зарегистрированы в ДНР, следует из документа. Кроме того, они не должны находиться в процессе реорганизации или ликвидации, не могут быть банкротами и не должны иметь неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и т. д.